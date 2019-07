Greifswald

Der Himmel über Wieck ist wolkenverhangen, als Schausteller Robert Gormanns mit seinen beiden Söhnen sowie sechs Angestellten am Dienstagmorgen mit dem Aufbau des Riesenrads „Liberty Wheel“ für das Fischerfest beginnt. Es ist acht Uhr und die dafür vorgesehene Fläche nördlich des Deichs noch jungfräulich. Doch das ändert sich im Laufe der nächsten Stunden rapide.

„Zunächst errichten wir die Grundkonstruktion, positionieren die Ballasttanks und verbinden sie mit den Sohlenteilen“, erklärt der 38-Jährige. Seinem ältesten Sohn, der ebenfalls Robert heißt und gerade mal 16 Jahre alt ist, kommt an diesem Tag die verantwortungsvolle Aufgabe des Kranführers zu. Bruder Ronny indes, 14 Jahre alt, klettert auf den Laster. Ihm obliegt es, alle schweren Teile an den Haken zu hängen. Ein eingespieltes Team. Ruck, zuck schwebt der erste von sechs Stahlbehältern durch die Lüfte, wird am Boden von den Mitarbeitern in Empfang genommen und mit vier Kurbeln in die Waage gebracht. „Die Fläche ist nicht eben. Das macht die Sache aufwendiger“, verdeutlicht der Chef. Doch ein Problem sei das nicht. Mit der Wasserwaage prüft er sämtliche Streben. „Alles muss 100-prozentig gerade sein, sonst fährt das Rad nicht in seiner Fahrspur“, erklärt er. Später werden die Tanks mit insgesamt 12 000 Liter Wasser gefüllt – das stabilisiere die Konstruktion zusätzlich. Immerhin: Das 38 Meter hohe Riesenrad wiegt mit all seinen Teilen 125 Tonnen!

Chef leitet Familienunternehmen in fünfter Generation

Nach einer Stunde befinden sich sämtliche Verbindungsstreben an ihrem Platz. Und weiter geht’s mit den blauen Stützen. 16 Einzelteile, zwischen neun und zwölf Metern lang. Eins nach dem anderen schwebt am Haken. Kräftige Männerhände packen zu. Thomas, Dennis, Cosmin, Kiki und die Zwillinge Mario und Marian stammen allesamt aus Rumänien und sind keine Neulinge im Geschäft. Sie wissen, was zu tun ist. Ihr Chef dirigiert zudem mit klaren Anweisungen. Mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Nach der Montage am Boden schließlich wird die Konstruktion mit Hilfe des Krans aufgerichtet. „Jetzt haben wir die Mittelhöhe von 21 Metern erreicht“, erläutert der gebürtige Rheinländer. Nun noch die Mittelwelle, dann ist es 12 Uhr. Ein gutes Stück Arbeit – geschafft.

Elf Jahre schon führt Robert Gormanns das Familienunternehmen mit Sitz in Rostock. „In fünfter Generation“, sagt er stolz. Seine Vorfahren haben es 1896 ins Leben gerufen. „Das erste Riesenrad kaufte mein Opa 1951. Ein zwölf Meter hohes Holzrad mit zehn Gondeln, das wir aber nur noch einmal pro Jahr zum Weihnachtsmarkt in Bonn aufbauen“, erzählt er. Dem folgten später das zweite, dritte und 2017 mit dem „Ostseestern“ das vierte Rad.

Dritter Sohn kam Montag in Greifswald zur Welt

Nach der Mittagspause fährt der Chef den nächsten Laster aufs Terrain. Darauf liegen 13 Pakete à 26 Speichen von je 17 Metern Länge. „Ein Paket wiegt 1,95 Tonnen“, sagt Gormanns. Gleiches Szenario wie am Morgen: Ronny macht den Kranhaken fest, Robert junior sitzt im Führerstand und steuert geschickt die Last durch die Luft. Thomas und Mario indes warten hoch oben auf den blauen Stützen darauf, die ersten Bolzen festmachen zu können. „Arm hoch, Ausschub raus. Drehen. Bisschen Seil ab“, kommandiert er Sohn Robert. So geht das ein ums andere Mal, bis sämtliche Speichen verankert, später auch die Ringeisen angebracht sind. Und wird mal ein Bolzen vergessen? Der Senior lacht: „Das kommt nicht vor. Dafür garantiere ich.“

Kurz nach 16 Uhr pfeift der Chef zum Feierabend. Zwar wäre noch Zeit für weitere Aufbauten. Aber die Arbeit liege gut im Plan. Außerdem: Es gibt Wichtigeres! „Unser drittes Kind ist geboren. Fünf Wochen zu früh, deshalb ein Greifswalder“, sagt der Familienvater augenzwinkernd und macht sich auf den Weg in die Unimedizin. Die Geburt habe sich am Sonntag beim Hafenfest in Sassnitz bereits angebahnt. „Meine Frau Natascha musste ins Bergener Krankenhaus, doch dann ging es wegen des Frühchens ab nach Greifswald.“ Dort sei der kleine Ricardo mit 2490 Gramm am Montag um 7.15 Uhr zur Welt gekommen. Mutter und Kind – wohlauf!

Robert junior tritt auch in Vaters Fußstapfen

Mittwoch kurz nach 8 Uhr sind die Männer wieder am Start. Während Marian und Cosmin die farbenfrohe Fassade links und rechts vom Führerstand anbauen, widmen sich die Gormanns dem Schriftzug „Liberty Wheels“. „Einige LEDs sind kaputt, wir müssen sie auswechseln“, sagt der Chef. Klingt simpel, ist aber kompliziert. Alle Leuchtmittel sind miteinander verbunden und das Blinken aufeinander abgestimmt. Über 100 000 LEDs am Riesenrad sorgen im Abendhimmel für ein fantastisches Lichtermeer. Doch die Wartung der computergestützten Elektrik will gelernt sein. Auch ohne Lehre. „Als Schausteller musst du alles können, bist Schlosser und Schweißer, Maler und Lackierer, Kranfahrer, Logistikmanager, Elektriker, Schreiner und Bauleiter“, sagt Gormanns. Sein ältester Sohn, der gerade die Schule beendete, weiß das zu schätzen. Deshalb ist für den 16-Jährigen klar: „Ich bleibe im Familienunternehmen“, sagt er und fügt stolz hinzu: „In sechster Generation!“

Sein Vater hat derweil auch den letzten Fehler im Lichtsystem gefunden. Jetzt nur noch die 26 Gondeln einhängen. Die gleiche Prozedur wie bei den Stützen und Speichen: Kranführer Robert lenkt eine Gondel nach der anderen zum Boden, die Männer greifen zu, befestigen sie in der Aufhängung. 11.30 Uhr ist auch das erledigt. Bleibt noch das große Putzen, damit zur Eröffnung des Fischerfestes am Freitag um 12 Uhr alles blitzt und blinkt – bereit für tausende Besucher.

