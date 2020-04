Fischerfest in Greifswald wegen Corona abgesagt

Greifswald

Kein Ryckhangeln, keine Gaffelrigg, keine Fahrgeschäfte und kein abendliches Feuerwerk: Das traditionelle Fischerfest in Greifswald-Wieck wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht geben. „Es ist eine schwierige Entscheidung, aber sie ist angesichts der Corona-Situation unausweichlich“, sagte Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) am Donnerstag. Die Bundesregierung hatte sich am Mittwoch darauf geeinigt, alle Großveranstaltungen bis zum 31. August zu untersagen, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verlangsamen. Mit der Entscheidung, das Fischerfest abzusagen, gebe es Planungssicherheit für alle Beteiligten, so Fassbinder. Das Fischerfest mit seinen mehr als 50 000 Besuchern gilt als das größte maritime Volksfest in Vorpommern.

Aus auch für Gaffelrigg, aber Boddenschwimmen soll stattfinden

Abgesagt wurde auch die als „Gaffelrigg“ bekannte Ausfahrt von Traditionsschiffen auf den Greifswalder Bodden. „Wir haben nur auf die Entscheidung der Stadt gewartet“, sagte der Vorsitzende des Greifswalder Museumshafen-Vereins, Ulrich Laukamm-Josten. Es sei unmöglich, unter den bestehenden Sicherheitsbestimmungen die Gaffelrigg, die als maritimer Höhepunkt des Fischerfestes gilt, durchzuführen. Am Boddenschwimmen, das seit vielen Jahren ebenfalls fester Bestandteil des Fischerfestes ist, will die DLRG dagegen festhalten. „Wir werden auf alle Fälle versuchen, die Veranstaltung durchzuführen“, betonte DLRG-Sprecherin Dietlind Behnke. Bislang hätten sich 100 Teilnehmer angemeldet. Ob dies als Großveranstaltung gilt, müsse nun geprüft werden.

Ob auch andere kleinere Kulturveranstaltungen in Greifswald wie beispielsweise der Caspar-David-Friedrich-Tag am letzten Augustwochenende oder auch die Jazz-Evenings stattfinden können, sei noch nicht entschieden, sagte Fassbinder. Dies hänge von der Ausgestaltung der konkreten Landesregelungen für Mecklenburg-Vorpommern ab.

