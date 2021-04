Greifswald (OT)

Seit Donnerstagmorgen liegt der Fischkutter „Johanna“ am Pier in Eldena auf dem Grund. Warum das 24 Meter lange und 160 Tonnen schwere Boot sank, ist bislang noch ungeklärt. Personen kamen nicht zu Schaden. Dafür ist nun die kostspielige Bergung mithilfe eines Auto-Drehkrans angelaufen – und erfolgt zunächst auf Kosten der Hanse- und Universitätsstadt Greifswald.

Im Video: Pier abgesperrt, Bergung im Gange – so geht es weiter mit dem Kutter „Johanna“

Pier weiträumig abgesperrt

Mit einem tonnenschweren Auto-Drehkran soll die Johanna zunächst aufgerichtet und stabilisiert werden. Anschließend sollen Pumpen das in den historischen Kutter eingedrungene Wasser wieder hinaus befördern. Das Ziel: Die Johanna soll wieder selbstständig schwimmfähig werden. Sollte dies nicht gelingen, müssen zusätzliche Stabilisatoren angebracht werden, um das Boot abschleppen zu können. In Ladebow soll die Johanna dann an Land gebracht und begutachtet werden. Für die Bergung musste zusätzlich zum Pier in Eldena der Platz vor der historischen Holzklappbrücke auf unbestimmte Zeit vollständig gesperrt werden.

Kosten für die Bergung zunächst aus Stadtkasse bezahlt

„Die Maßnahmen mussten zur Gefahrenabwehr jetzt so schnell wie möglich durch die Stadt ergriffen werden“, sagte Dieter Schick vom zuständigen Tiefbau- und Grünflächenamt vor Ort. Die Kosten für die Bergung werden nach der Schätzung des Amtsleiters in die „Tausende Euro“ gehen. Um schnell reagieren zu können, würden die Auslagen zunächst aus der Stadtkasse bezahlt. Finanziell verantwortlich ist allerdings der Eigner der Johanna.

Hätte das Unglück verhindert werden können?

Wer der Besitzer ist, wollte die Stadt aus Datenschutzgründen nicht öffentlich bekannt geben. Allerdings soll die Person nicht aus Greifswald stammen. Fest steht: Die Wartung der Johanna wurde durch den Eigner in der Vergangenheit vernachlässigt, wie Tiefbauamtsleiter Schick in Wieck bestätigte. Im vergangenen Jahr sah die Stadtverwaltung in dem zwischen 1942 und 1957 gebauten ehemaligen Kriegsfischkutter sogar eine derartige Bedrohung für die Umwelt, dass sie den Großteil der Gefahrenstoffe wie Öl und Diesel vorsorglich von Bord bringen ließ.

Trotzdem trat am Donnerstag eine geringe Menge einer ölhaltigen Substanz aus, weshalb eine schwimmende Ölsperre um die Johanna errichtet werden musste. Noch am Donnerstag sagte ein Beamter des Landeswasserschutzpolizeiamtes (LWSPA) gegenüber der OZ, dass die Gefahr mit Wasser voll zu laufen und unterzugehen, bei älteren Booten wie der Johanna ständig bestehe.

Unglücksursache weiterhin unklar

Allerdings sei es aus Sicht der Polizei noch zu früh, um über die Verantwortung im Fall der Johanna zu spekulieren. Zunächst müssten hierfür die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks abgeschlossen werden. Diese könne erst an Land in Ladebow – dorthin soll die Johanna gebracht werden – mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden, so ein LWSPA-Beamter am Freitag. Bis dahin bleibt weiter unklar, ob das Boot aufgrund von äußeren Einwirkungen wie beispielsweise einer Kollision mit einem anderen Wasserfahrzeug oder aufgrund von Materialermüdung auf Grund lief.

