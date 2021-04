Fischkutter „Johanna“ in Eldena gesunken

Greifswald

Der ehemalige Fischkutter „Johanna“ liegt in Eldena auf Grund. Wie die Landeswasserschutzpolizei MV mitteilt, ist die Ursache für die vollständige Flutung des Kutters noch unbekannt. Gegen sechs Uhr am morgen sei der Hinweis gegeben worden, dass das 24 Meter lange Boot mit Schlagseite an seinem Liegeplatz auf dem Ryck liegt.

Nach jetzigem Kenntnisstand sind bei dem Ereignis keine Personen verletzt worden. Um das Schiff wurde ein Ölschlengel ausgelegt, weil aus diesem geringe Mengen einer ölhaltigen Substanz ins Gewässer gelangten.

Taucher sollen gegen Mittag die Ursache für das Sinken des Schiffes finden. Sie werden den Schiffsboden und die Außenhaut absuchen. Es wurden Maßnahmen zum Aufrichten und Stabilisieren des Kutters eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Von oz