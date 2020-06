Fischreuse wird neuer Blickpunkt im Fischerort Wieck

Greifswald

Den Greifswalder Stadtteil Wieck interessanter für Touristen machen: Das ist der Wunsch des Wiecker Heimatvereines. Infotafeln an verschiedenen Standorten sollen diesen Wusch nun zur Wirklichkeit werden lassen. Nach einem Jahr Vorbereitungszeit wurde nun eine Tafel vor dem Sperrwerk auf der ehemaligen Fischerwiese installiert.

Auf der Wiese wurden bis zur Wende die Fischernetze getrocknet, das prägte das Bild des kleinen Ortes an der Dänischen Wiek, sagt Rainer Hinze vom Heimatverein Wieck. Deswegen wurde dort auch eine Fischreuse zur Veranschaulichung aufgestellt.

Insgesamt acht Tafeln sollen in der nächsten Zeit in Wieck aufgebaut werden, unter anderem am Zollhaus oder der Kirche. Später soll das Projekt mittels einer App und QR-Codes auch digital werden, macht Sebastian Heiden, der Vorsitzende des Heimatvereins neugierig. Auch Flyer, die auf die Schilder hinweisen, soll es geben. Finanziert wird das Projekt aus Spenden, den Heimatverband MV sowie dem Ortsteilbudget der Stadt.

Von Stefanie Ploch