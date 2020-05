Greifswald

Auch in Zeiten der Corona-Krise Sport treiben? Das geht! Für ein gelungenes Workout muss man die eigenen vier Wände nicht unbedingt verlassen. In „Fit durch die Krise“ erklären Sportler aus MV Übungen, die auch Sie bequem zu Hause nachmachen können.

Im elften Teil der Serie stellt der Greifswalder Philipp Ziemer, sechsfacher Deutscher Meister im Raw-Bankdrücken, sein Workout vor. Das Besondere: Der 30-Jährige bezieht in seine Übungen drei Gegenstände ein, die jeder zu Hause haben dürfte – einen Stuhl, einen Wasserkasten und einen Besenstiel. Alle Übungen sollten in drei bis vier Sätzen à 15 Wiederholungen durchgeführt werden.

Anzeige

Alle Übungen im Video:

Weitere OZ+ Artikel

Übung 1: Dips

Übung 1: Dips Quelle: Alexander Kruggel

„Die erste Übung sind Dips. Dabei wird vor allem die Armmuskulatur, genauer: der Trizeps, beansprucht. Für die Durchführung brauchen wir einen Stuhl, einen Hocker oder Ähnliches.

Der Rücken zeigt zur Sitzfläche, die Hände werden in Hüftbreite auf diese aufgestellt und die Finger umfassen dabei den Rand. Die Füße werden auf der Ferse aufgestellt und bilden eine gerade Linie. Der Oberkörper bleibt aufrecht.

Nun werden die Arme gebeugt. Anschließend drückt ihr euch wieder nach oben, wobei die gesamte Last auf dem Trizeps liegen sollte.

Zu beachten ist hierbei, dass der Winkel zwischen Ober- und Unterarm die 90 Grad bei der Abwärtsbewegung nicht überschreiten. Im Gegenzug sollten die Arme bei der Aufwärtsbewegung nie ganz durchgestreckt werden.“

Übung2: Frontheben

Übung 2: Frontheben Quelle: Alexander Kruggel

„Für das Frontheben brauchen wir zunächst ein Gewicht. Ich würde einen Wasserkasten empfehlen – das Praktische daran ist, dass sich das Gewicht durch das Herausnehmen und Hinzufügen von einzelnen Flaschen sehr einfach an die individuelle Fitness anpassen lässt.

Die Durchführung ist recht einfach. Man stellt sich gerade hin, die Füße werden hüftbreit auseinandergestellt. Nun nehmt ihr das Gewicht in eure Hände und führt es mit ausgestreckten Armen nach oben, bis Arme und Körper einen Winkel von 90 Grad bilden. Anschließend lasst ihr das Gewicht wieder nach unten sinken.

Wenn ihr alles richtig macht, sollte die Belastung im vorderen Teil des Deltamuskels, also in der Schulter zu spüren sein. Ein letzter Tipp: Achtet darauf, dass ihr die Übung langsam durchführt. Wenn ihr eure Last hochreißen und fallen lassen müsst, um sie zu bewältigen, ist das ein Indiz für zu viel Gewicht.“

Übung 3: Schulterdrücken

Übung 3: Schulterdrücken Quelle: Alexander Kruggel

„Hierfür benötigen wir auf jeden Fall einen Besenstiel und bei Bedarf wieder Gewichte, um die Enden zu beschweren. Hierfür kann man beispielsweise Einkaufstüten benutzen – die haben wie der Wasserkasten beim Frontheben den Vorteil, dass sie individuell befüllt werden können.

Wir stellen uns aufrecht hin, die Füße sind wieder hüftbreit auseinandergestellt, der Kopf wird leicht zurückgelehnt.

Wir halten unsere improvisierte Langhantel in den Händen, wobei die Fingerspitzen beim Umfassen der Stange nach vorne weisen. Die Griffweite ist so zu wählen, dass die Unterarme sich genau in der Senkrechten befinden, das Gewicht ruht unter unserem Kinn auf der Brust.

Nun stemmen wir die Hantel vor dem Gesicht über den Kopf und strecken die Arme durch, bevor wir die Last wieder sinken lassen. Auch bei dieser Übung wird die Schultermuskulatur beansprucht.“

Bisher erschienen bei „Fit durch die Krise “:

Von Alexander Kruggel