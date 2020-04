Greifswald

Auch in Zeiten der Corona-Krise Sport treiben? Das geht! Für ein gelungenes Workout muss man die eigenen vier Wände nicht unbedingt verlassen. In „Fit durch die Krise“ erklären Sportler aus MV Übungen, die auch Sie bequem zu Hause nachmachen können.

In Teil acht der Serie stellt der Greifswalder Philipp Ziemer, sechsfacher Deutscher Meister im Raw-Bankdrücken, sein Workout vor. Das Besondere: Der 30-Jährige bezieht in seine Übungen drei Gegenstände ein, die jeder zu Hause haben dürfte – einen Stuhl, einen Wasserkasten und einen Besenstiel. Alle Übungen sollten in drei Sätzen à 15 Wiederholungen durchgeführt werden.

Alle Übungen im Video:

Aufsteiger

Übung 1: Aufsteiger Quelle: Alexander Kruggel

„Wir fangen an mit Aufsteigern. Das ist eine Übung für die Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. Dafür benötigen wir einen Stuhl, eine Couch oder Ähnliches.

Ein Fuß wird auf der Sitzfläche des Stuhls platziert. Dabei ist zu beachten, dass die gesamte Fußsohle aufliegt und nicht etwa die Ferse in der Luft hängt. Der andere Fuß befindet sich zunächst auf dem Boden. Nun steigen wir auf den Stuhl herauf und wieder herunter.

Die Bewegung wird zunächst wie beim ganz normalen Treppensteigen ausgeführt, nur dass das Bein, das sich vom Boden löst, wie beim Kniehebelauf angezogen wird.

Wichtig ist auch eine gewisse Grundspannung im Körper. Mit dem unteren Rücken bildet man ein leichtes Hohlkreuz. Dies verhindert eine Belastung der Bandscheiben. Haben wir die Übung mit dem einen Bein absolviert, wird auf die andere Seite gewechselt.“

Wadenheben

Übung 2: Wadenheben Quelle: Alexander Kruggel

„Das Wadenheben ist eine sehr einfache Übung. Wichtig hierfür ist nur ein gerader Stand.

Für die Durchführung heben wir den Körper einfach nur an, als wenn wir uns auf die Zehenspitzen stellen wollen, halten diese Spannung für zwei bis drei Sekunden und senken den Körper dann wieder ab – allerdings ohne die Fersen vor der nächsten Wiederholung auf dem Boden abzustellen!

Um die Belastung zu erhöhen, können wir für diese Übung einen oder mehrere Wasserkästen zur Hilfe nehmen und diese einfach in den Händen halten. Das Praktische daran ist, dass sich das Gewicht durch das Herausnehmen und Hinzufügen von einzelnen Flaschen sehr einfach an die individuelle Fitness anpassen lässt.

Wem das immer noch nicht reicht, der kann die Übung auch auf einem Bein durchführen und dadurch die Belastung für den einzelnen Wadenmuskel noch einmal erhöhen.“

Broomstick-Twists

Übung 3: Broomstick-Twist. Quelle: Alexander Kruggel

„Zu guter Letzt schließen wir unser Workout mit einer Übung für den Bauch ab. Broomstick-Twists funktionieren dabei so ähnlich wie seitliche Crunches, nur dass sie im Stehen durchgeführt werden. Also nehmen wir zunächst die typische Haltung ein – Füße schulterbreit auseinander und der Oberkörper mit Grundspannung.

Außerdem brauchen wir noch den namensgebenden „Broomstick“, also einen Besenstiel oder eine ähnliche Stange. Diesen platzieren wir im Nacken, die Hände sollten dabei so weit wie möglich am Ende des Stiels platziert werden.

Jetzt drehen wir den Oberkörper um die vertikale Achse abwechselnd nach links und rechts ein. Wenn wir die Bewegung in eine Richtung bis zum Anschlag ausgeführt haben, spannen wir den Bauch für zwei bis drei Sekunden an, bevor wir wieder in die andere Richtung rotieren.“

Von Alexander Kruggel