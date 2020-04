Greifswald

Auch in Zeiten der Corona-Krise Sport treiben? Das geht! Für ein gelungenes Workout muss man die eigenen vier Wände nicht unbedingt verlassen. In „Fit durch die Krise“ erklären Sportler aus MV Übungen, die auch Sie bequem zu Hause nachmachen können.

In Teil fünf der Serie gibt es ein Wiedersehen mit John Berger, Kapitän der Oberliga-Kicker vom Greifswalder FC und Filialleiter vom Wellyou-Studio in Greifswald. Der 28-Jährige begibt sich erneut in den Kraftausdauerbereich und hat drei einsteigerfreundliche Übungen auf der Gymnastikmatte vorbereitet. Alle sollten in drei Sätzen á 15 Wiederholungen durchgeführt werden.

Diagonalzug im Vierfüßler

Übung 1: Diagonalzug im Vierfüssler Quelle: Alexander Kruggel

„Für diese Übung sollte man neben der Gymnastikmatte auch etwas Weiches bereithalten, um die Knie zu schonen. Wenn man die Grundhaltung einnimmt, sollten sich die Hände unter den Schultern und die Knie unter der Hüfte befinden.

Brust, Bauch und Po bleiben während der ganzen Zeit angespannt. Ein Arm wird nach vorne herausgestreckt. Gleichzeitig schiebt das diagonal gegenüberliegende Bein nach hinten und oben raus. In der Rückwärtsbewegung werden Ellenbogen und Knie unter dem Körper zusammengeführt, bevor sie wieder ausgestreckt werden.

Wenn die Anzahl von 15 Wiederholungen erreicht ist, sind der andere Arm und das andere Bein dran.“

Bridge

Übung 2: (Glute) Bridge Quelle: Alexander Kruggel

„Bei der Brücke begibt man sich zunächst in Rückenlage. Die Füße werden aufgestellt und sollten sich unter den Knien befinden. Die Arme werden parallel zum Körper abgelegt. Mit angespanntem Bauch und Po wird das Gesäß nun vom Boden abgehoben, bis der untere Rücken und die Oberschenkel eine gerade Linie bilden

Diese Position wird kurz auf Spannung gehalten, danach wird das Becken langsam wieder abgelegt und berührt vor der nächsten Wiederholung nur kurz den Boden.

Zwar arbeiten Schultern und Oberschenkel bei dieser Übung mit, der Fokus liegt allerdings auf der Muskulatur im unteren Rücken und im Gesäß.“

Beinheben in Seitenlage

Übung 3: Beinheben in Seitenlage Quelle: Alexander Kruggel

„Vorab: Personen mit einer künstlichen Hüfte sollten diese Übung nicht durchführen. Alle anderen können sich in die Seitenlage begeben. Der Arm kann dabei ruhig als Unterlage für den Kopf genutzt werden. Der Körper bildet eine Linie

Die Zehenspitzen des oberen Beins sollten so weit wie möglich in Richtung des Knies gezogen werden. Jetzt wird das obere Bein abwechselnd seitlich vom Körper abgespreizt und wieder abgelegt. Ähnlich wie bei der Bridge sollte die Bewegung langsam und auf das Halten der Spannung ausgerichtet sein.

Für die innenliegende Oberschenkelmuskulatur wird das obere Bein ähnlich wie in der stabilen Seitenlage angewinkelt. Nun soll das untere Bein langsam nach oben und wieder zurück geführt werden. Die Bewegung fällt dabei natürlich nicht so weitläufig wie im ersten Teil der Übung aus. Nach jeweils 15 Wiederholungen wird die Seite gewechselt.“

