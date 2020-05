Greifswald

Auch in Zeiten der Corona-Krise Sport treiben? Das geht! Für ein gelungenes Workout muss man die eigenen vier Wände nicht unbedingt verlassen. In „Fit durch die Krise“ erklären Sportler aus MV Übungen, die auch Sie bequem zu Hause nachmachen können.

Im dreizehnten und gleichzeitig letzten Teil unserer Serie gibt es ein Wiedersehen mit John Berger, Kapitän der Oberliga-Kicker vom Greifswalder FC und Filialleiter des Wellyou-Studios in Greifswald. Der 28-Jährige hat diesmal seine Top-Übungen für gestählte Bauchmuskeln im Gepäck. Diese sollten jeweils in drei Sätzen á 15 Wiederholungen durchgeführt werden.

Alle Übungen im Video

Rudern

Übung 1: Rudern Quelle: Alexander Kruggel

„Für unsere erste Übung setzten wir uns erst einmal auf eine Trainingsmatte oder eine ähnliche geeignete Unterlage. In unserer Grundhaltung ist der Oberkörper leicht zurückgelehnt, bleibt aber gerade. Die Beine sind angezogen, die Füße berühren allerdings nicht den Boden, sondern bleiben in den Schwebe. Die Arme befinden sich ausgestreckt vor dem Körper.

Nun bewegen wir Arme und Beine in entgegengesetzte Richtungen. Das heißt: Werden die Beine gestreckt, ziehen wir unsere Hände in Richtung der Brust, ziehen wir unsere Beine wieder an den Körper, strecken wir die Arme wieder aus.

Jetzt ist auch klar, woher diese Übung ihren Namen hat: Der Bewegungsablauf ist dem auf einem Ruderboot ganz ähnlich.“

Reverse Crunches

Übung 2: Reverse Crunches Quelle: Alexander Kruggel

„Wie der Name schon verrät: Bei den Reverse Crunches bewegen wir nicht wie sonst üblich den Oberkörper, sondern die Beine.

Für die Durchführung nehmen wir auf unserer Trainingsmatte diesmal die Rückenlage ein. Die Arme werden locker neben dem Oberkörper abgelegt. Nun heben wir die Beine an, bis wir eine Art „Kerze“ machen. Im Unterschied zu dieser Übung liegt der Oberkörper vom Kopf bis zum Po jedoch vollständig auf unserer Unterlage auf.

Wenn wir mit unseren Füßen den höchsten Punkt erreicht haben, lassen wir unsere Beine wieder absinken. Das sollte jedoch möglichst langsam geschehen, um die Bauchmuskeln so lange wie möglich auf Spannung zu halten. Aus demselben Grund sollten die Beine zwischen den Wiederholungen eines Satzes auch nicht abgelegt werden.“

Bicycle Crunches

Übung 3: Bicycle Crunches Quelle: Alexander Kruggel

„Auch bei der dritten Übung wird schnell klar, warum sie so heißt, wie sie heißt: Zunächst nehmen wir die gleiche Grundhaltung wie beim ‚Rudern‘ ein. Nur können die Arme diesmal vor der Brust verschränkt oder in Schwebe neben dem Körper gehalten werden. Hauptsache, ihr nutzt eure Hände nicht, um euch abzustützen.

Ein Bein wird an den Körper gezogen; das andere bleibt gestreckt. Beide berühren nicht den Boden. Nun wird gleichzeitig das gestreckte Bein angezogen und das andere gestreckt – immer im Wechsel. Wenn ihr alles richtig macht, sollte die Bewegung Ähnlichkeit mit dem Radfahren haben.

Alternativ könnt ihr auch den Oberkörper einbeziehen: Dann verschränkt ihr die Hände im Nacken und bewegt bei jedem Wechsel der Beine den jeweils gegenüberliegenden Ellenbogen zum Knie des angezogenen Beines.“

Von Alexander Kruggel