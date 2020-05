Flatternde Schönheiten zum Herrentag

Trassenheide

Das ist doch mal ein besonderes Geschenk zum Herrentag: Ein Auge auf besonders schöne Schmetterlinge werfen und sich dann auch noch an jeder Menge Puppen erfreuen ... Till Hendler war dieses Glück am Donnerstag vergönnt. Er musste dazu auch gar nicht weit laufen, sondern all die Schönheiten versammelten sich sozusagen direkt vor seinen Augen. Der 32-Jährige ist nämlich der Gärtner in Europas größter Schmetterlingsfarm in Trassenheide und kann sozusagen täglich acht Stunden auf allerhand farbenfrohe und interessant anzusehende flatterhafte Wesen wie den Mondspinner, der zur Gattung der Kometfalter gehört, und seinen silbrig glänzenden Kokon werfen. Allerdings musste der junge Mann am Herrentag den schönen Anblick mit anderen teilen – seit Donnerstag hat die Schmetterlingsfarm nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet.

Von Cornelia Meerkatz