Fleißige Hände sollen Greifswald bunt stricken 

Die Greifswalder Mehrgenerationenhäuser rufen zum Tag des Nachbarn zu einer ungewöhnlichen Aktion auf. Unter dem Motto „Stricken für ein buntes Viertel“ sollen Freiwillige bis zum 28. Mai bunte und farbenfrohe Schals stricken. Die Aktion findet im Rahmen des „Tag der Nachbarn“ statt. An dem Aufruf beteiligen sich die Aktion Sonnenschein und der BÜRGERHAFEN, der Nachbarschaftshilfeverein der WGG und das Begegnungszentrum Schwalbe.

Nachbarschaftlicher Zusammenhalt ist unerlässlich

Die Idee hinter dem Tag der Nachbarn ist denkbar simpel: An einem festgelegten Tag im Jahr, dem letzten Freitag im Mai, kommen Menschen in ihrer Nachbarschaft, unabhängig von Herkunft, Einkommen, Alter oder religiöser Zugehörigkeit zusammen.

Die Coronakrise habe eindrücklich gezeigt, wie wichtig nachbarschaftlicher Zusammenhalt und lokales, ehrenamtliches Engagement sind, heißt es in dem Aufruf. Gerade deshalb möchten die Greifswalder Mehrgenerationenhäuser ein Zeichen für mehr Gemeinschaft, weniger Anonymität und ein Viertel, in dem die Menschen sich wohlfühlen, setzen.

Bunte Schals als Straßenkunst

Die Idee der Schals soll die Menschen in den Vierteln verbinden. Geplant ist das Projekt als eine Form der Straßenkunst, bei der alltägliche Gegenstände, wie Treppengeländer, im öffentlichen Raum durch Stricken oder Häkeln verschönert werden. Auch in der Corona-Pandemie kann sich jeder daran beteiligen. Die erstrickten Schals sollen am 28. Mai in der Öffentlichkeit angebracht werden. Die verwendete Wolle bringe symbolisch Wärme und eine Art Geborgenheit an die ausgewählten Orte im Viertel, so die Idee der Ausrichter.

Die Mehrgenerationenhäuser möchten alle Nachbarn und Interessierten herzlich zum Mitstricken einladen und wünschen sich viele bunte Schals. Jeder könne nach seinen Möglichkeiten mitmachen! Einzige Vorgabe sind die Maße, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, umfassende Kenntnisse im Stricken und Häkeln sind nicht erforderlich.

Wolle zum Stricken bekommen Sie an den untern stehenden Adressen. Hier können die fertigen Schals mit den richtigen Maßen auch abgegeben werden.

Schönwalde II: Mehrgenerationenhaus Aktion Sonnenschein, Makarenkostraße 8 (Schalmaße: 70 cm breit -flexibel bis max. 1m lang)

Innenstadt: BÜRGERHAFEN, Martin-Luther-Straße 10 (Schalmaße: ca. 35 cm breit – 2 m lang)

