Flexibel und gelassen: Greifswalder Musiker stellt sich Herausforderungen

Greifswald

Der Mensch ist flexibel, kann vieles schaffen und zum Guten wenden – zumindest, wenn er will. Diese Erfahrung hat Björn Verwendel 2021 gesammelt. Der 32-Jährige ist freischaffender Musiker, spielt in verschiedenen Formationen und unterrichtet außerdem auf Honorarbasis an der mobilen Musikschule „Greifmusic“ Schlagzeug. Bereits im ersten Corona-Jahr 2020 habe er Onlineunterricht gegeben. „Deshalb war dies jetzt nicht komplett neu. Aber die Modalitäten haben wir verändert, insofern hat sich die Qualität des Fernunterrichts stark verbessert“, sagt der gebürtige Greifswalder und freut sich für seine sechs bis 48 Jahre alten Schüler.

Vieles am Distanzunterricht sei schneller und hochwertiger verlaufen. Nicht zuletzt deshalb, weil Schüler beziehungsweise Eltern in neue Endgeräte investierten. „Jeder weiß mittlerweile, worauf es ankommt. Das nimmt mir den Stress“, erzählt Verwendel. Bei allem Anspruch gehe es aber natürlich auch um den Spaß: „Es ist ja für die Schüler kein Regelunterricht, sondern Freizeit.“ Außerdem sei es dank des Onlineunterrichts möglich geworden, auch entfernt wohnende Interessenten ohne lange Anfahrtswege zu unterrichten. Ein Vorteil, den er nicht mehr missen möchte.

Gelassenheit im neuen Jahr

Die Konzertsaison für ihn und seine musikalischen Mitstreiter indes sei 2021 wesentlich spärlicher ausgefallen als zu Beginn erwartet und auch im Vergleich zu Vor-Corona-Jahren. „Ich schätze, es war etwa ein Fünftel von dem, was ich sonst im Kalender zu stehen habe. Dennoch können wir auf einige schöne Auftritte im Sommer zurückblicken“, erzählt der Schlagzeuger. Gern erinnert sich Björn Verwendel an die Konzerte im Hof des St. Spiritus. Dort trat er mit „Krach“ und „Turtleneck“ auf. Momentan laufen die Vorbereitungen für das Frühjahr und den Sommer 2022, erzählt er. Was Verwendel sich wünscht fürs neue Jahr? „Gelassenheit. Ansonsten komme ich mit Herausforderungen klar, versuche immer, das Positive zu sehen und stets flexibel zu bleiben.“

Von Petra Hase