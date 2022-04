Greifswald

In wenigen Tagen steht Olena Radiyevska neben einer Sängerin aus Russland und einer Sängerin aus Belarus auf der Bühne im Dom St. Nikolai. Radiyevska ist Ukrainerin, floh vor dem Krieg aus ihrer Heimatstadt Charkiw, das Benefizkonzert mit ihr als Pianistin soll Spenden für Kriegsopfer sammeln. „Es ist nicht leicht, das zu sehen“, sagt sie beim Anblick des Plakats, auf dem das Wort „Russland“ direkt neben „Ukraine“ steht. Die Nähe der beiden Länder ist in diesen Zeiten eben nicht normal. Warum will sie dieses Zeichen setzen?

Radiyevskas Leben ändert sich mit dem Angriff der russischen Truppen auf ihre Heimatstadt. Doch sie muss zwei Krisen zu tragen: Einen Tag vor Kriegsbeginn muss ihre Mutter ins Krankenhaus und wird dort wiederbelebt.

Eltern drängen Tochter zur Flucht

Weil Bomben auf die Stadt fallen, kann sie ihre Mutter in den kommenden Tagen nicht nach Hause holen. Das gelingt erst in einer kurzen Feuerpause. Die Familie harrt in ihrem Haus im Westgebiet der Stadt aus, während wenige Kilometer entfernt Explosionen die Stadt erschüttern, erinnert sich Radiyevska. „Ich wollte bleiben. Aber meine Eltern haben mich überredet zu gehen, weil die Stadt zerstört wird und sie Massaker befürchteten“, sagt sie.

Zu diesem Zeitpunkt glaubt Radiyevska noch, dass sie in der Ukraine bleibt. Wohin genau, das weiß sie nicht. „Es war in dem Sinne eine Reise ins Nirgendwo.“ Die etwa 1000 Kilometer lange Fahrt nach Lwiw (Lemberg) tritt sie in einem Zug mit etlichen anderen Geflüchteten an. Mit dabei hat die junge Frau nur einen Rucksack, ein paar Klamotten, etwas Wasser. Mit der Abfahrt am 4. März lässt sie ein erfolgreiches Leben als Künstlerin zurück.

Anrufe bei Verwandten: „Wir leben“

Vor den Angriffen arbeitet sie an der Nationalen Universität der Künste in Charkiw als Korrepetitorin, lehrt an einer Musikschule, spielt in Orchestern und ist Dirigentin. Sie reist regelmäßig mit ihren Schülern zu Wettbewerben, auch außerhalb der Ukraine. „Wir hatten viele Sieger dabei“, sagt sie und lächelt. Ihr letztes Konzert in Charkiw spielt sie vier Tage vor Kriegsbeginn.

Doch die Gegenwart ist düster: Während manche fliehen, sitzen andere ihrer Schüler bis heute in der U-Bahn oder anderen Bunkern, um zu überleben. Radiyevskas Familie und Verwandte sind geblieben. Kurze Telefonate jeden Tag geben Erleichterung: „Wie geht es euch?“; „Wir leben“, lauten manchmal die Gespräche, erzählt Radiyevska, die zu den Hunderttausenden Menschen zählt, die laut Schätzungen Charkiw verlassen haben. Vor dem Krieg lebten etwa 1,5 Millionen Menschen dort.

Viele Ukrainer helfen einander

„Ich stand 20 Stunden in dem Zug nach Lwiw. Es war eng und man hatte kaum Platz. Es waren viele Frauen und Kinder“, sagt sie. Sie kommen sicher durch Kiew, doch auf halber Strecke geht das Licht gegen 3.30 Uhr im Zug aus, er stoppt und die Türen öffnen sich. Aus dem Dunkel erscheinen Helferinnen und Helfer mit Wasser und Verpflegung.

Diese Hilfsbereitschaft berührt die Flüchtende: „Dieser Moment war sehr beeindruckend. Die Leute haben gewartet, weil sie wussten, dass wir aus Charkiw kommen.“ Ähnliche Bilder sieht sie in Lwiw, sie schläft für drei Tage auf dem Boden bei Freiwilligen in einer Wohnung. Sie trifft die Entscheidung, die Ukraine zu verlassen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlt. Anders als erwartet ist der Krieg auch im Westen der Ukraine präsent. „Es war schwer, ständig wieder Bombenalarm zu hören. Dabei ist Lwiw doch sehr weit weg von Russland“, beschreibt sie.

Pianistin braucht Kunst in ihrem Leben

Ein Fahrer bringt sie über die Grenze nach Polen. Sie trifft dort auf den Landwirt Jens Holzhausen, der vom Geld einer Gruppe Landwirte aus Vorpommern Hilfsgüter an die Grenze bringt und Flüchtlinge mit nach Deutschland nimmt. Bei ihm wohnt sie bis heute in Netzeband, etwa 20 Kilometer von Greifswald entfernt.

Dort gibt es ein Piano, Radiyevska kann wieder spielen – die Idee des Benefizkonzertes entsteht (siehe Infokasten). Russische Komponisten wie Tschaikowsky werde sie vorerst weglassen, betont sie. In der Kulturszene der Ukraine herrsche die Stimmung, dass russische Musik und Kunst vorerst auf Eis gelegt seien. Die Zusammenarbeit mit Katharina Baumgarten aus Belarus und Marina Medvedeva aus Russland sei aber etwas anderes: „Die beiden unterstützen den Krieg nicht, sind nicht Teil der politischen Systeme in Russland und Belarus. Sie leben und arbeiten schon länger in Deutschland“, begründet sie den gemeinsamen Auftritt.

Olena Radiyevska sagt, dass sie die Kunst in ihrem Leben brauche. Sie will Deutsch lernen und eine Arbeit finden. Aber sobald es sicher ist, will sie zurück in ihre Geburtsstadt. Die Ukraine brauche Menschen, die die Kunst und Kultur wiederaufbauen. „Aber wann das sein wird? Das weiß ich nicht.“

Spenden für drei Projekte Beim Benefizkonzert am 29. April im Dom St. Nikolai wird für drei Hilfsprojekte gesammelt. Der Rotary-Club will Geld dafür spenden, dass geflüchtete Frauen und Kinder in neuen Wohnungen leben können. Das zweite Projekt bittet um Spenden für eine Dame in Kiew, die alten und mobilitätseingeschränkten Menschen bei täglichen Aufgaben wie Essen kaufen hilft. Die Mitglieder von „Laru“ stammen aus Russland und der Ukraine und helfen Flüchtlingen, die in Berlin ankommen. Auf der Bühne stehen Pianistin Olena Radiyevska (Ukraine), die Sängerinnen Katharina Baumgarten (Belarus), Marina Medvedeva (Russland), Iuliia Tarasova (Ukraine), das Universitäts-Sinfonie-Orchester Greifswald und der Domchor. Es erklingen Stücke von Komponisten wie Bach, Schubert, Mozart, Dvorak und ein Volkslied aus der Ukraine. Tickets: 25 Euro, Studierende 10 Euro über mvticket.de oder an der Abendkasse. Beginn: 19 Uhr.

Von Christopher Gottschalk