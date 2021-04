Greifswald

Knapp über 200 Menschen wohnen aktuell in der Flüchtlingsunterkunft in der Brandteichstraße Greifswald. Trotz der Abstands- und Hygieneregelungen kam es in den vergangenen Monaten vereinzelt zu Corona-Infektionen.

Ab Mittwoch sollen die ersten Bewohner nun geimpft werden. Die Impfreihenfolge, die von der Bundesregierung festgelegt wurde, sieht vor, dass Menschen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen oder in Frauenhäusern untergebracht oder tätig sind, früher geimpft werden. Sie befinden sich in der Prio-Gruppe 2.

Johnson & Johnson: Nur eine Impfung nötig

Die Mitarbeiter des Betreibers European Homecare GmbH seien bereits geimpft, wie der Landkreis auf OZ-Anfrage mitteilt. Ebenso wie ein Teil der Sicherheitskräfte vor Ort. European Homecare betreut neben Greifswald auch die Unterkünfte in Wolgast und Torgelow. Noch ist nicht klar, welchen Impfstoff die Bewohner erhalten werden.

Im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen steht bereits fest, dass Asylbewerber mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft werden sollen. Das Vakzin des amerikanischen Herstellers hatte erst Anfang vergangener Woche von der Europäischen EU-Arzneimittelbehörde (EMA) grünes Licht bekommen.

Bei Johnson & Johnson reicht eine Impfung aus, um einen Schutz gegen das Coronavirus sicherzustellen. Weil nicht bei allen Asylsuchenden feststeht, ob sie in Vorpommern-Rügen bleiben dürfen, hat die Impfmanagerrunde MV festgelegt, dass Geflüchtete den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten sollen.

Wer zur Impfgruppe 2 zählt Da die Impfstoffe immer noch knapp sind, hat das Bundesministerium für Gesundheit drei Prioritätengruppen festgelegt. Nach der Einteilung richtet sich auch MV. Zurzeit werden Personen aus der ersten und der zweiten Gruppe immunisiert. Zur zweiten Gruppe („hohe Priorität“) gehören Personen über 70 Jahre und wenn sie pflegebedürftig sind, dann ihre Pfleger. Ferner Personen mit Demenz, einer geistigen Behinderung und nach einer Organtransplantation. Ebenso zählen enge Kontaktpersonen zu Schwangeren dazu und auch medizinisches Personal, Polizei- und Ordnungskräfte und Personen, die in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften leben oder arbeiten.

Mobile Impfteams werden in Vorpommern-Greifswald eingesetzt

Eine Millionen Dosen des Vakzins hat die Bundesregierung bereits bestellt. In den USA sind rund sieben Millionen Dosen an die Menschen verabreicht worden. Die Wirksamkeit liege bei 85 Prozent. Mitte April wurde der Impfstoff von Johnson & Johnson in den USA jedoch ausgesetzt, nachdem bei sechs Frauen unter 50 Jahren mehrere Tage nach Verabreichung – wie beim Impfstoff von Astrazeneca – Sinusvenenthrombosen aufgetreten sind.

In Vorpommern-Greifswald werden mobile Impfteams in den Räumlichkeiten der Unterkünfte die Spritzen setzen. „Seitens der Betreuer laufen derweil Informationsgespräche. Die Aufklärungsbögen in den jeweiligen Sprachen von der Seite des RKI (Robert-Koch-Institut, Anm. d. Red.) wurden ausgereicht“, erklärt Landkreissprecher Achim Froitzheim.

Unterstützung hinsichtlich möglicher Sprachbarrieren soll das Impfmanagement vor Ort von Sprachmittlern erhalten. Wie gut der Ablauf mit den mobilen Impfteams funktioniert, zeigte sich Ende Dezember, nachdem in Vorpommern-Greifswald mit den Impfungen begonnen wurde. Dort waren die Teams in Alten- und Pflegeheimen unterwegs.

Integrationsbeauftragter: „Landesregierung hätte handeln müssen“

Gemeinschaftsunterkünfte wie die in der Brandteichstraße unterlagen schon vor der Pandemie dem Infektionsschutzgesetz. Dieses beinhaltet unter anderem ein Hygienekonzept für die Räume, die von mehreren Bewohnern genutzt werden. Hierzu zählen beispielsweise die Küchen oder Bäder.

Um einen Corona-Ausbruch zu verhindern, hat der Landkreis separate Räume in der Spiegelsdorfer Wende eingerichtet. Dort kommen Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, für die vom Gesundheitsamt festgelegte Zeit unter. Das Konzept mit den gesonderten Räumlichkeiten funktioniere gut, berichtet Ibrahim Al Najjar, Integrationsbeauftragter des Landkreises.

Jedoch lege die Pandemie das Problem mit den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete offen: „Die Landesregierung hätte handeln müssen und die Menschen in Wohnungen unterbringen sollen“, sagt Al Najjar. Denn durch das enge Zusammenleben in den Gemeinschaftsunterkünften könne es trotz der geltenden Hygienekonzepte schnell zu größeren Ausbrüchen von Infektionskrankheiten kommen. Dass die ersten Bewohner in der Brandteichstraße nun geimpft werden, begrüßt der Integrationsbeauftragte.

Ende März steckten sich 27 Menschen in einer Erstaufnahmeeinrichtung im hessischen Gießen mit dem Coronavirus an. Daraufhin mussten 300 Personen in Quarantäne. Günter Burkhardt, Geschäftsführer der Organisation Pro Asyl, die sich in Deutschland und Europa für die Rechte von Geflüchteten und Migranten einsetzt, forderte wegen der Pandemie die Auflösung von Massenunterkünften für Flüchtlinge.

Von Christin Lachmann