Am größten Flughafen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, dem Airport Rostock-Laage, stehen die Zeichen auf Privatisierung. Und geht es nach dem Bund der Steuerzahler in MV, dann bleibt es nicht der einzige Flughafen im Land, der verkauft wird: Die Finanz-Wächter fordern, dass auch die Flughäfen in Heringsdorf auf Usedom und in Trollenhagen bei Neubrandenburg an Private abgegeben oder geschlossen werden.

Vize-Landeschefin Diana Behr sagte der OZ: „Bereits in der Vergangenheit hat der Bund der Steuerzahler immer wieder den Betrieb von Regionalflughäfen in öffentlicher Hand kritisiert. Der Betrieb eines Flughafens für Frachttransporte und Tourismus ist keine hoheitliche Aufgabe.“ Die Subventionierung der Regionalflughäfen in MV müsse aufhören.

So ist die Lage in Heringsdorf

Heringsdorf gilt unter den Airports im Land als „Musterbeispiel“: Hoteliers kaufen bei den Airlines Ticket-Kontingente – und verkaufen die Flugtickets samt Hotelzimmer dann an Gäste. Dennoch: Der Landkreis Vorpommern-Greifswald muss pro Jahr eine knappe halbe Million Euro für den Betrieb zuschießen.

Der Kreis will daran festhalten, heißt es aus dem Landratsamt. „Jeder Landkreis, wie auch jede Stadt und Gemeinde, kann freiwillige Leistungen vorhalten, dazu gehört in unserem Landkreis der Betrieb des Flughafens Heringsdorf“, so Anke Radlof, die Sprecherin von Landrat Michael Sack (CDU). „Der Flughafen Heringsdorf bringt zusätzliche Gäste auf die Insel Usedom. Das schafft Arbeitsplätze und Steuereinnahmen.“

Neubrandenburg glaubt nicht an Passagier-Geschäft

Bei Neubrandenburg gehört der ehemalige Bundeswehr-Flugplatz der Stadt, der Gemeinde Trollenhagen und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Und auch dort müssen die Gesellschafter zuschießen – allein der Landkreis im Schnitt rund 400 000 Euro pro Jahr.

„Passagierverkehr wird es bei uns nicht mehr geben. Das rechnet sich nicht“, sagt der Finanz-Chef des Landratsamtes, Axel Chudy. Der Hauptstadtflughafen BER, der Airport in Hamburg und auch Stettin seien für Fluggäste aus MV schnell zu erreichen. „Wir haben nicht genügend Fluggastaufkommen für einen eigenen Airport im Land.“

Aber: Auch der Airport Neubrandenburg soll für die Wirtschaft genutzt werden, der Landkreis will „Flughafen-affine“ Betriebe ansiedeln. Deshalb werde Trollenhagen nicht geschlossen.

Von Andreas Meyer