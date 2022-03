Zirchow

Hunderte neue Lichter weist der Flughafen Heringsdorf in Zirchow mit dem Start in die neue Saison auf. Die begann am vergangenen Sonnabend, dem 26. März. Und die vielen Lichter samt der Dutzenden Kilometer Kabel, die sie miteinander verbinden, gehören zur neuen Befeuerungsanlage mit einem Investitionsvolumen von 2,4 Millionen Euro. Damit sind die umfangreichen Modernisierungsarbeiten am Flughafen Heringsdorf weitestgehend abgeschlossen.

Der Flughafen ist damit wieder für den Flugverkehr bereit. Denn die neue Befeuerungsanlage macht den Landeanflug und den Abflug für Piloten sicherer, die Anflugbefeuerung gab es vorher überhaupt nicht. „Wir haben die Zeit genutzt und mit Hilfe des Landes MV und des Landkreises Vorpommern-Greifswald in die Funktionsfähigkeit und Zukunft des Flughafens investiert“, betont Flughafengeschäftsführer Dirk Zabel.

Erste Linienflugmaschine für 7. Mai anvisiert

Die diesjährige Linienflugsaison startet Anfang Mai mit Flügen nach Frankfurt am Main und Kassel in Hessen – sie sind bis 29. Oktober im Plan – sowie nach Weeze in Nordrhein-Westfalen. Die erste Lufthansa-Maschine mit Gästen setzt am 7. Mai aus Frankfurt/Main auf der Insel auf. Weitere Ziele sind in diesem Jahr Luxemburg und Bern in der Schweiz.

Aktuell stehen fünf Verbindungen im Linienflugprogramm 2022. Neu im Programm sind die Green Airlines, die erstmals vom 7. Mai bis zum 29. Oktober die Sonneninsel aus Weeze in Nordrhein-Westfalen ansteuern. Die Ortschaft Weeze am unteren Niederrhein mit kleinem Regionalflughafen befindet sich unmittelbar an der niederländischen Grenze und liegt im Zentrum des Landkreises Kleve.

Schweiz wieder im Angebot

Vom 21. Mai bis zum 8. Oktober steigt die Luxair zum zweiten Mal in Folge ein, die immer dienstags und sonnabends in Richtung Ostsee unterwegs ist. Im vergangenen Jahr waren die Flüge sehr nachgefragt, so dass 2022 von Anfang an zwei Flüge pro Woche angeboten werden. Nach dem coronabedingten Aus gibt es auch wieder eine Anbindung an die Schweiz. Die Lübeck Air bringt vom 28. Mai bis zum 22. Oktober Gäste aus der Alpenrepublik auf die Insel Usedom. Urlauber aus Zürich können die Umsteigemöglichkeit in Frankfurt am Main nutzen und so ebenfalls schnell und bequem auf Deutschlands schönste Insel reisen.

Seit vergangenem Juni ist der kleinste Staat Europas, Luxemburg, mit der Sonneninsel Usedom verbunden. Auch in diesem Jahr soll eine Bombardier DH8-Q400 der Luxair mit 75 Plätzen Urlauber auf die Insel Usedom bringen. Quelle: Tilo Wallrodt

172 neue Anflughochleistungsfeuer

Unmittelbar nach Saisonabschluss am 30. Oktober vergangenen Jahres begannen die Arbeiten für die Erneuerung der Befeuerungsanlage auf dem Flughafen Heringsdorf. Die alte Befeuerungsanlage – sie umfasst alle ortsfesten Licht- oder Funksignale zur Navigation der Flugzeuge und Orientierung der Piloten – stammte aus dem Jahr 1993 und musste dringend ausgetauscht werden.

Gut sichtbar sind jetzt die 172 Anflughochleistungsfeuer und 60 Niederleistungsfeuer, die ersetzt worden sind. Zusätzlich wurden pro Anflugrichtung 14 Blitzfeuer installiert, die für die Piloten den Anflug bei schlechten Sichtbedingungen erleichtern sollen. Auf der Start- und Landebahn sowie den Rollwegen wurden außerdem 80 Pistenrandfeuer, 26 Schwellenfeuer, 14 Pistenendfeuer und 112 Rollbahnrandfeuer erneuert. Auch hier wurden zusätzliche Elemente errichtet, darunter Lampen zur Beleuchtung der Flughafenschilder und Lampen für die Beleuchtung der Windsäcke. Ebenso wurden das Flugplatzkennfeuer und die Hindernisfeuer neu angebracht. Darüber hinaus wurden rund 15 km Erdungsdraht und 67 km Elektrokabel verlegt.

Flughafenchef Dirk Zabel freut sich über die Investition: „Die neue Befeuerungsanlage erhöht die Sicherheit der Piloten und Gäste“, sagt er. Quelle: Tilo Wallrodt

„Die Befeuerung wurde erheblich verbessert. Das bringt mehr Sicherheit für die Piloten und die Passagiere. Besonders freut uns, dass wir mit den umfangreichen Erneuerungsarbeiten im finanziellen Rahmen geblieben und wegen des milden Winters auch rechtzeitig fertig geworden sind“, sagt Dirk Zabel. Die Bauleistungen wurden an viele regionale Unternehmen vergeben, darunter die Greifswalder Strabag-Außenstelle.

Heringsdorf Knotenpunkt auch für Übungsflüge

Im vergangenen Jahr verzeichnete der Flughafen Heringsdorf auf drei Strecken und wegen Corona nur wenigen Wochen genehmigten Flugbetrieb rund 5000 Linienflugpassagiere. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren es über 20 000 Fluggäste. „Wir hoffen sehr, dass die Angebote in Zusammenarbeit mit verschiedenen Reiseanbietern gut angenommen werden und die Maschinen gut gefüllt auf Usedom ankommen, um das Passagieraufkommen zu steigern“, so der Flughafenchef.

Neben den Linienflügen ist der Heringsdorfer Flughafen ein wichtiger Knotenpunkt für Rettungs-, Versorgungs- sowie für Trainings- und Tankflüge. So trainiert beispielsweise die Lufthansa mit ihren Flugschülern regelmäßig auf dem Flughafen Heringsdorf den Landeanflug und Start. Auch bei Hobbypiloten ist der Flughafen sehr beliebt.

Von Cornelia Meerkatz