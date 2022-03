Flugzeug, Auto oder Bahn: Wie kommt man am besten nach Usedom?

Heringsdorf

In den Wintermonaten war auf dem Flughafen Heringsdorf Baustelle: 2,4 Millionen Euro sind investiert worden, um die Befeuerungsanlage zu erneuern. Nun startet der Flugbetrieb wieder – und in Kürze werden die ersten Urlauber auf der Insel landen.

Drei innerdeutsche Flüge sowie Linien nach Luxemburg und in die Schweiz sollen in diesem Jahr angeboten werden. Doch lohnt es sich eigentlich, für die Strecke das Flugzeug zu nehmen? Oder ist die Reise mit der Bahn oder dem Auto besser? Ein Vergleich für zwei erwachsene Reisende.

Von Heringsdorf nach Kassel

In 70 Minuten von der Ostseeinsel nach Kassel. Oder in die andere Richtung. Jeden Samstag während der Saison. Damit wirbt die Airline Rhein-Neckar-Air für ihren Flug. Das scheint komfortabel, der Preis hat es aber in sich: 756 Euro müssen zwei Erwachsene für Hin- und Rückflug bezahlen. Und auch die CO2-Bilanz ist hoch: Nach Berechnungen vom Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) werden bei Hin- und Rückflug 253,6 kg CO2 pro Person ausgestoßen, der Weg zum Flughafen noch nicht mit einberechnet.

Die etwas mehr als 600 Kilometer der einfachen Fahrt mit dem Auto dauert zwischen sechs und sieben Stunden – je nach Verkehrslage. Für den Weg in den Urlaub und zurück sind also rund 14 Stunden einzuplanen. Bei einem Benzinverbrauch von durchschnittlich 7,2 Litern auf 100 Kilometern und einem Benzinpreis von zwei Euro kommt man auf ungefähr 350 Euro Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt. Die Fahrtkosten beinhalten die Aufwendungen für Sprit (etwa 170 Euro) sowie laufende Kosten wie Wertverlust, Reparaturkosten, Versicherung und Steuer (rund 180 Euro). Günstiger also als das Flugzeug. Auch die CO2 – Bilanz ist mit 120,1 kg pro Person geringer.

Wer die Strecke mit der Bahn fährt, verursacht nur 42,7 kg CO2. Für rund 140 Euro für zwei Personen mit dem Super-Sparpreis hin und zurück ist diese Möglichkeit die günstigste – dauert mit sieben bis acht Stunden Fahrt pro Strecke und drei bis vier Umstiegen aber am längsten.

Von Heringsdorf nach Bern

Wer in der Schweiz Urlaub machen möchte und mit dem Auto unterwegs ist, benötigt für die Strecke Heringsdorf–Bern knapp 13 Stunden – ohne Pausen und Stau. Rund 2450 Kilometer umfasst die Strecke hin und zurück. Unterm Strich müssen Autofahrer mit rund 720 Euro Fahrtkosten rechnen: Rund 353 Euro für Benzin, und etwa 367 Euro Laufende Kosten für Verschleiß, Versicherungen und Co. Pro Kopf entsteht eine CO2-Bilanz von 245,2 kg.

Mit dem Zug von Heringsdorf nach Bern benötigen Fahrgäste zwischen 12 und 13 Stunden, also nicht wesentlich länger als mit dem Auto – je nach Verbindung muss zwischen zwei und fünf Mal umgestiegen werden. Wer geschickt bucht, zwischen Berlin und Bern gibt es Bahntickets ab 30 Euro pro Person, kommt für rund 250 Euro zu zweit von Heringsdorf nach Bern und zurück. Ökobilanz: 87,2 kg CO2 pro Person.

Auch jeweils samstags während der Saison fliegt auf direkter Strecke ein Flugzeug von Heringsdorf in die Schweiz. In zwei Stunden und 15 Minuten fliegt Lübeck Air ans Ziel. Zwei Personen müssen für Hin- und Rückflug rund 640 Euro zahlen. 517,7 kg CO2 wird für die Fluggäste pro Person ausgestoßen.

