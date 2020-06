Greifswald

An der Universitätsmedizin Greifswald arbeiten immer mehr deutsche Top-Ärzte. 2020 haben es 15 Ärzte auf die neueste Liste der Top-Mediziner Deutschlands geschafft. Im letzten Jahr waren es 14, darunter Prof. Alexander Mustea. Der Spezialist für Brustkrebs und gynäkologische Tumoren wechselte nach Bonn. 2018 erhielten erst elf Ärzte des Greifswalder Krankenhauses einen Platz unter den Spitzenmedizinern.

Urteil der Zuweiser hat entscheidende Bedeutung

Alljährlich veröffentlicht die Wochenzeitung „ Focus“ die Liste der Top-Ärzte, die unter anderem auf Befragungen von Patienten und den Empfehlungen von Kollegen beruht. Insgesamt sind 3.700 Experten für 108 Erkrankungen und Fachgebiete auf der Liste der Empfehlungen erfasst. In der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommerns sind 7.609 Mediziner, bundesweit sind es über 392.000. Besonders wichtig ist nach Angaben des Focus für die Platzierung das Urteil der Zuweiser, also derjenigen, die die Patienten an die in der Liste aufgeführten Spezialisten überwiesen haben.

Prof. Hans-Jörgen Grabe ist Spezialist für die Behandlung von Zwangsstörungen Quelle: Unimedizin

Der Lungenspezialist Prof. Ralf Ewert Quelle: Unimedizin

Ärztlicher Direktor: Wir sind stolz auf Bandbreite

„Die Greifswalder Universitätsmedizin ist kein riesiges Haus wie es sie in vielen Großstädten gibt“, kommentiert Prof. Claus-Dieter Heidecke, der Ärztliche Direktor der Unimedizin Greifswald. „Dass wir trotzdem seit Jahren auf einem Spitzenplatz in der Beliebtheit der Studierenden liegen und einige unserer Ärzte auch jetzt wieder ausgezeichnet wurden, freut mich als Ärztlichen Direktor natürlich sehr.“ Das Focus-Ranking sie durchaus renommiert, betont der Mediziner. 14 Top-Ärzte nach Ausweis dieser Wochenzeitung, das „kann sich wirklich sehen lassen. Wir sind auch auf die Bandbreite stolz, von der Neugeborenenmedizin und der Kinderzahnheilkunde über die Behandlung von Bluthochdruck, von Hirntumoren und Epilepsie bis zur Hilfe bei Zwangsstörungen.“ Der Spezialist für Bauchchirurgie steht selbst erneut auf der Liste der Top-Ärzte.

Dr. Heike Steffen ist Spezialistin für Zahnwurzelerkrankungen Quelle: Unimedizin

Wer Bluthochdruck hat, ist bei Prof. Sylvia Stracke richtig Quelle: Unimedizin

Prof. Thomas Kocher (Paradontologie) und Prof. Stephan Felix (Kardiologie) engagieren sich auch für gesunde Ernährung Quelle: OZ

Top bei der Behandlung von Alzheimer

Neu in Greifswald hinzugekommen ist Prof. Hans-Robert Metelmann (Dermatologische Lasertherapie). Wer Besenreiser, Altersflecken, Narben oder Falten behandeln lassen will, ist sicher sehr gut bei diesem erfahrenen Arzt aufgehoben, der sich bereits als Plasmamediziner einen Namen gemacht hat. Hier bekommt Metelmann super Einschätzungen. Ebenfalls neu auf der Liste ist Prof. Agnes Flöel. Ihre Spezialität ist die Behandlung von Alzheimer-Erkrankungen. Agnes Flöel wurde 2017 von Berlin nach Greifswald berufen und arbeitet an der Klinik und Poliklinik für Neurologie.

Prof. Hans-Robert Metelmann gehört zu den bekanntesten Plasmamedizinern Quelle: OZ

Professorin Agnes Flöel leitete die bundesweite Studie zur Schlaganfall-Reha. Quelle: OZ

Prof. Michael Jünger ist Direktor der Hautklinik Quelle: Unimedizin

13 Greifswalder Unimediziner wieder auf der Liste

Wie 2019 auf der Liste der Top-Mediziner sind neben Prof. Claus-Dieter Heidecke auch Prof. Werner Hosemann (Nebenhöhlenoperationen), Prof. Christian Splieth (Kinderzahnheilkunde) sowie Prof. Sylvia Stracke (Bluthochdruck). Ihren Platz behauptet haben auch die Professoren Henry Schroeder (Hirntumore), Ralf Ewert (bestimmte Lungenkrankheiten), Stephan Felix (Kardiologie), Thomas Kocher (Paradontologie), Hans-Jörgen Grabe (Zwangsstörungen), Michael Jünger (Venenleiden), Matthias Heckmann (Neonatologie). Dazu kommen der Privatdozent Felix von Podewils (Epilepsie) und Dr. Heike Steffen (Zahnwurzelerkrankungen).

Prof. Henry Schroeder (r.), Direktor der Klinik für Neurochirurgie und Prof. Werner Hosemann, Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen Quelle: Cornelia Meerkatz

Prof. Christian Splieth ist Spezialist für Kinderzahnheilkunde Quelle: Unimedizin

Epilepsiespezialist Dr. Felix von Podewils Quelle: Unimedizin

Erneut auf der „ Focus“-Liste stehen ferner der Chefarzt des Evangelischen Krankenhauses Bethanien in Greifswald, Prof. Jens Langosch (Depression, bipolare Störungen), der niedergelassene Greifswalder Augenarzt Prof. Frank Wilhelm und der Karlsburger Diabetologe Prof. Wolfgang Kerner.

Prof. Jens Langosch, Chefarzt des Krankenhauses „Bethanien“ Quelle: Odebrechtstiftung

Der Diabetologe Prof. Wolfgang Kerner Quelle: OZ

Hervorragende Stralsunder Psychiater

Aus Stralsund war 2019 für das Helios-Klinikum nur Dr. Klaus Becher (Akutgeriatrie) dabei, der jetzt im bayerischen Wartenberg arbeitet. 2018 war überraschend Prof. Harald Freyberger gestorben, der seit Jahren auf der Focus-Liste stand.

Am Sund wirkt seit Dezember letzten Jahres als dessen Nachfolger Prof. Ulrich Schweiger als Chef der Psychiatrie (vorher Lübeck). Er wird in der Focus-Liste als Top-Spezialist für Zwangsstörungen sowie Depressionen und bipolare Störungen und auch Essstörungen aufgeführt. Im Januar folgte ihm seine langjährige Kollegin Dr. Valerija Sipos als Leitende Psychologin in der Erwachsenenpsychiatrie nach Stralsund. Sie steht in der Focus-Liste als Top-Ärztin für Essstörungen.

Der Stralsunder Prof. Ulrich Schweiger Quelle: privat

Dr. Valerija Sipos Quelle: privat

Aus Neubrandenburg stehen übrigens zwei Top-Mediziner auf der Focus-Liste, aus Schwerin sieben. In Rostock sind es 28, davon arbeiten 17 an der Universitätsmedizin.

Von Eckhard Oberdörfer