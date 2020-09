Greifswald

Die Entscheidung der Nordkirchenleitung gegen den vor einem Jahr beschlossenen Bau eines Landeskirchlichen Archivs in Greifswald ruft auch die Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte auf den Plan. In einem Brief an Kirchenleitung und Landesbischöfin kritisiert sie die ihrer Ansicht nach nicht nachvollziehbare Abkehr von früheren Zusagen und Festlegungen, die zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führt.

Digitalisierung der Akten mit überschaubaren Kosten

Die AG schaut nach vorn. Die von der Nordkirche in Aussicht avisierte Möglichkeit einige Tage im Monat in Greifswald Akten lesen können, sei nicht der Königsweg. Es gebe eine Alternative zum ständigen Transport von Akten zwischen Schwerin und Greifswald. Der Bestand der pommerschen Landeskirche sollte insgesamt digitalisiert und über vorhandene Datenportale für die Forschung zugänglich sein. Zur praktischen Umsetzung unterbreitet die AG Vorschläge. Der geschätzte Zeitbedarf liege bei drei bis vier Jahren, die nötigen Mittel seien überschaubar. Mit so einem Vorgehen könnte die Nordkirche eine Vorbild- und auch forschungspolitische Vorreiterfunktion übernehmen.

Von eob