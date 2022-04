Peenemünde

Strandspaziergänger dürften sich wundern, was das Trio dort am Ufer macht. Zwei junge Frauen und ein Mann knien am Wasser in Höhe des Parkplatzes Kienheide zwischen Karlshagen und Peenemünde. Bekleidet mit Wathose suchen sie in einem Netz voller Algen und Seegras nach kleinen Lebewesen, die abwechselnd in ein Glas oder eine Plasteschale wandern. „Wir suchen nach Larven und Jungfischen“, sagt Dr. Timo Moritz vom Meeresmuseum Stralsund. Die meisten Fische wandeln sich im ersten Lebensjahr von der Larve zum Jungfisch.

Das klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Timo Moritz lacht und zeigt auf vier kleine Funde: „Tatsächlich haben wir vier Grasnadeln gefunden.“ Die Grasnadel hat einen sehr langgezogenen, dünnen Körper und wird bis zu 30 Zentimeter lang. Die entdeckten Exemplare liegen bei gerade mal drei Zentimeter.

Sandaal, Grundel und viele Heringslarven

Der Fachbereichsleiter Wissenschaft und Kurator für Fische wird von zwei jungen Doktorandinnen der Universität Rostock begleitet. Knien für die Wissenschaft – „es geht um die Grundlagenforschung und die verschiedenen Überlebensstrategien von Jungfischen. Wo laichen sie im Frühjahr, wo im Herbst? Wie schnell wachsen sie? Wir wollen die Lebenszyklen besser verstehen“, sagt der Mitarbeiter des Meeresmuseums, der die Funde notiert. 72 Heringslarven haben sie bislang entdeckt, Sandaal, Grundel, Dreistachliger Stichling, Flunder und Flussbarsch sind auch dabei. „Anfang April nehmen die Heringslarven wie zu erwarten deutlich zu“, so Timo Moritz.

Seit dem vergangenen Jahr findet einmal monatlich die Erfassung von Jungfischen statt. Das Team konzentriert sich vor allem auf den südlichen Greifswalder Bodden, wie der Fachmann vom Meeresmuseum erklärt. „Heute sind wir in Peenemünde, Freest und Lubmin unterwegs.“ Der Greifswalder Bodden gilt als attraktives Revier für Angler. Hier finden sich Barsch, Aal, Zander, Hecht und Flunder. Mit einer Fläche von 514 Quadratkilometern ist er der größte Bodden der vorpommerschen Ostseeküste.

Vergleich von Hering und Hornhecht

Für Vivian Fischbach, die in den nächsten drei Jahren ihre Doktorarbeit schreiben will, ist das „Jungfisch-Survey“ (internationales Programm zur Berechnung von Nachwuchsraten) eine willkommene Abwechslung. „Mein Schwerpunkt in der Arbeit ist der Vergleich von Hering und Hornhecht. Deshalb schaue ich speziell auf die Heringe“, sagt die Rostockerin. Mehrere Larven will sie anschließend im Labor untersuchen.

Dr. Timo Moritz mit einem kleinen Flussbarsch. Quelle: Henrik Nitzsche

Ihre Kollegin Lisa Klemens bevorzugt ein größeres Meerestier – sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit den Schweinswalen. Und da geht es vor allem um die Ernährung. Wale dürften vor Usedom nicht in das zehn Meter lange Schleppnetz gehen, was das Trio für die Erfassung braucht. Hüfttief gehen sie ins Wasser und ziehen das Netz zwischen 50 und 100 Meter parallel zum Ufer, um möglichst viele Jungfische zu fangen. Nur wenige kommen mit ins Labor, erklärt Moritz.

Von Henrik Nitzsche