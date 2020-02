Forum zum Corona-Virus in Unimedizin Greifswald mäßig besucht

Greifswald

Die allermeisten Plätze im Hörsaal Süd des Klinikhauptgebäudes blieben am Sonnabend leer, als Vertreter der Universitätsmedizin Greifswald über neueste Erkenntnisse zum Corona-Virus informierten und Empfehlungen für Schutzmaßnahmen gaben. Womöglich Ausdruck dafür, dass die Bevölkerung überwiegend ruhig mit der potentiellen Gefahr einer Erkrankung umgeht. Nur etwa 40 zum größten Teil junge Leute waren der Einladung zum Forum gefolgt. Dennoch zeigte sich der leitende Krankenhaushygieniker Professor Nils-Olaf Hübner mit dem erzeugten Interesse zufrieden. Denn über das soziale Netzwerk Facebook seien per Livestream rund 20000 Personen erreicht worden, es habe über 7000 Seitenaufrufe gegeben.

„Die Menschen werden gegenwärtig mit einer Vielzahl von Informationen zum Thema gefüttert, die sie nur schwer einordnen können. Talkshows sorgen eher für eine Verunsicherung“, sagte Prof. Claus-Dieter Heidecke, Ärztlicher Vorstand der Unimedizin. Ziel sei es deshalb, „mit wissenschaftlich fundierten Fakten umfassend zur Aufklärung beizutragen“. Zugleich gehe es darum, an das Regelwerk hygienischer Maßnahmen zu erinnern. „Denn die Viren werden bleiben, wir müssen also lernen, damit umzugehen“, so Heidecke.

Viele Plätze blieben im Hörsaal Süd leer. Quelle: Petra Hase

Gründliches Händewaschen, Husten- und Nies-Etikette beachten, Abstand halten: Diese Grundsätze sollten jedem selbstverständlich sein, betonte Prof. Hübner wiederholt. Zudem gelte es, Ruhe zu bewahren, Verdachtsfälle zu erkennen und notfalls zu isolieren. Die Greifswalder Unimedizin als Maximalversorger sei darauf gut vorbereitet. In der Notaufnahme gebe es jetzt eine Station mit zehn Betten, die ausschließlich für potentielle Corona-Patienten bereitstehen. Bei Bedarf könnten schnell weitere Stationen mit insgesamt 50 Betten genutzt werden. In der zu Ende gehenden Woche sei es möglich gewesen, maximal 20 Personen am Tag zu testen. Diese Zahl könne ab Montag weiter erhöht werden, die Kapazitäten würden ausgebaut.

Indes: „Bislang gibt es in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht einen Corona-Fall“, betonte Prof. Hübner am Sonnabendmittag, räumt aber ein: „Doch der erste wird kommen.“ Womöglich auch mit Rückkehrern aus dem Skiurlaub in Italien. „Wer jetzt akut erkrankt, sollte einen Arzt kontaktieren –möglichst zunächst telefonisch“, so Hübner. Im Verdachtsfall werde ein Abstrich genommen. Bis zum Ergebnis bleibe der Patient, sofern es sich um einen leichten Fall handele, zu Hause. Nur schwere Fälle würden im Klinikum versorgt. Grundsätzlich sei es eine Einzelfallentscheidung. „Wir müssen das Krankenhaus auch für andere schwere Krankheitsfälle vorhalten“, verdeutlicht der Professor.

Der Ärztliche Vorstand Prof. Claus-Dieter Heidecke, der leitende Krankenhaushygieniker Prof. Nils-Olaf Hübner und Mikrobiologe Karsten Becker (v.l.) informierten. Quelle: Petra Hase

Die Zahl der in Deutschland an Corona Erkrankten lag am Freitag um 10 Uhr bei 53 Personen, um 22.30 Uhr bereits bei 72 Personen. Seien in der Greifswalder Unimedizin bisher Menschen getestet worden, habe es in den seltensten Fällen einen begründeten Verdacht gegeben. „Es war reines Sicherheitsdenken“, so Chefhygieniker Hübner. Die Wahrscheinlichkeit einer Grippe sei immer noch höher: In den ersten sechs Kalenderwochen dieses Jahres seien in der Bundesrepublik rund 60000 Influenzafälle registriert worden, davon allein 23000 in der Woche vom 3. bis 9. Februar. Prof. Heidecke appelliert daher eindringlich an alle, sich künftig gegen Grippe impfen zu lassen. In diesen Tagen sei es kaum noch sinnvoll, weil die Grippewelle ihren Höhepunkt erreicht habe und es 14 Tage Zeit benötige, bis der Körper die notwendigen Abwehrmechanismen aufgebaut habe. Zudem gebe es derzeit kaum noch Impfmittel.

Von Petra Hase