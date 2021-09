Greifswald

Wie war das Leben im Lockdown für Greifswalderinnen und Greifswalder? Wie erlebten sie die Zeit, in der sich offline mit online, Arbeit mit Freizeit und Wissen mit Ungewissheit vermischten? Diesen Fragen ging die 21-jährige Studentin Lena Droese in 19 Gesprächen mit Menschen aus der Hansestadt nach. Ergebnis ihrer Recherche ist ihr Fotoband „Stadtgespräche – Greifswald im Lockdown“, den sie am vergangenen Mittwoch im Hof des St. Spiritus vorstellte.

„Der Lockdown war eine sehr intensive Zeit“

Für die Studierendenzeitung begann Lena Droese im Oktober vergangenen Jahres, Interviews mit Greifswaldern über ihren Alltag in der Pandemie zu führen: „Das ging alles im zweiten Lockdown los. Alle Geschäfte und Cafés waren geschlossen, darunter auch mein Lieblingscafé. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie es den Kellnerinnen geht und ob sie ihren Job behalten können. Ich wollte einfach wissen, was die Menschen in meiner Stadt bewegt.“

Der Studentin habe vor allem der Austausch zu ihren Mitmenschen gefehlt: „Ich habe mich immer sehr auf die Interviews gefreut, weil ich wusste, dass ich wieder eine andere Stimme hören, ein anderes Gesicht sehen, eben eine neue Person kennenlernen darf.“ Der Lockdown sei für sie eine sehr intensive Zeit gewesen, gerade als Studentin. Ihr Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaften lebe von dem Austausch zwischen den Studierenden.

Die Pandemieerfahrungen der Greifswalder

Und nicht nur für Lena Droese war der Lockdown eine schwere Zeit. Bei der Vorstellung des Fotobandes erzählte der Besitzer des „Café Ravic“, Michael Hosang, von seiner achtmonatigen Zwangspause: „Das war ein Urlaub, den ich nie genommen hätte. Ich bin in der Zeit zwar etwas zur Ruhe gekommen, gleichzeitig wusste ich aber nicht, ob mein Café die Pandemie überlebt.“

Felix Willer (22) und Marvin Müller (21) haben die Ankündigung zur Vorstellung des Fotobandes auf Instagram gesehen und sind begeistert von dem Konzept des Bandes: „Es ist so, als könnte ich die Menschen durch das Buch kennenlernen“, sagt Willer. Für die beiden Studenten bedeutete die Pandemie eine große Umstellung in ihrem Alltag. So erzählt Müller: „Der erste Lockdown entschleunigte meinen Alltag. Ich hatte viel Zeit und war noch nie so viel spazieren. Der zweite Lockdown war für mich geprägt von Unsicherheit und Anspannung.“

Das Herzstück des Fotobandes

Ein Gespräch hat Lena Droese besonders berührt: Die Geschichte von Dana und Gerda. Gerda ist Rentnerin und lebt in einem Greifswalder Pflegeheim, Dana ist Pflegefachkraft in der Ausbildung und kümmert sich um die Rentnerin.

„Durch die Pandemie haben Gerda und Dana eine ganz intensive Beziehung zueinander entwickelt. Gerda war sehr einsam und saß den ganzen Tag alleine in ihrem Zimmer. Dadurch klammerte sie sich an ihre Betreuerin Dana. Nach dem Gespräch mit den beiden haben wir entschieden, ihre Geschichte zum Herzstück des Fotobandes zu machen“, erinnert sie sich.

Spenden für „Lockdownwünsche“

Mit dem Stapel an Porträts und Interviews wendete sich die Studentin an die Koordinatorin der Patenschaft für Demokratie Greifswald, Anita Völlm. Gemeinsam mit Anna Knüppel, die das Layout entwarf, entstand so der Fotoband, der in der Partnerschaft für Demokratie und bald an weiteren Orten in Greifswald erhältlich ist. Alle Spenden und Einnahmen des Bandes gehen an die teilnehmenden Vereine und Institutionen, die sich mit dem Geld ihre „Lockdownwünsche“ erfüllen sollen.

Von Leoni Gau