„Fragen stellen, diskutieren“ – Merkel gibt Erstemestern in Greifswald Tipps 

Greifswald

Die Zeit nutzen. Fragen stellen. Diskutieren, nicht nur über das Fachgebiet, sondern über alles, was interessiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat sich am Montag bei der Immatrikulationsfeier der Universität Greifswald in einer Videobotschaft an die neuen Studierenden gewandt und ihnen Tipps für die Studienzeit auf den Weg mitgegeben. Sie empfahl den Studierenden, die vielfältigen Möglichkeiten, die ein Studium bietet, zu nutzen. „Lernen Sie etwas, was Sie so in Ihrem Leben nicht mehr haben werden, damit Sie gut gerüstet sind für ihre berufliche Laufbahn.“ Greifswald sei ein wunderbarer Ort zum Studieren, so Merkel über die Stadt, die zu ihrem Bundestagswahlkreis gehört.

Studienbeginn ist ein spezieller Tag

Wegen der Corona-Beschränkungen fand die traditionelle Feier am Gründungsort der Universität in diesem Jahr nur mit rund 200 Gästen statt. Die Feier in dem ungewohnt dünnbesetzten Dom wurde per Livestream übertragen.

Anzeige

In ihrer dreiminütigen Videobotschaft erinnerte sich Merkel an ihren Start ins Physikstudium im Jahr 1973 in Leipzig. Der Beginn des Studiums sei auch für sie zu DDR-Zeiten ein spezieller Tag gewesen, allerdings mit dem Unterschied, „dass wir zwar lernen, aber nicht frei unsere Meinung sagen konnten.“

Hervorragende Forschungsinstitute

Mit Greifswald als Studienort hätten die jungen Menschen eine gute Wahl getroffen, zeigte sich die Kanzlerin überzeugt. „Sie werden in einer Stadt studieren, die ihres Gleichen sucht, weil sie eine lange Historie hat, eine alte Universitätsstadt ist und eine wunderbare Umgebung hat. Entfernungen können schnell überwunden werden.“ Greifswald habe sich in den vergangenen Jahren wunderbar entwickelt, neue Unversitätsbauten seien entstanden. Zudem habe Greifswald mit dem Max-Planck-Institut, dem Leibniz-Institut und der Bundesforschungsanstalt für Tiergesundheit herausragende Forschungsinstitutionen. Das Interdisziplinäre, die Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten und den Fachrichtungen, sei ein besonderes Merkmal für den Wissenschaftsstandort.

„Greifswalder sind freundlich“

Den Greifswaldern machte Merkel ein Kompliment. „Aus meiner Erfahrung mit Greifswald kann ich ihnen sagen, die Menschen sind freundlich, sie freuen sich, dass es eine Universitätsstadt mit vielen Studenten ist.“ Sie sei überzeugt, dass sich die Erstsemester in der Stadt sehr wohl fühlen werden.

Von Martina Rathke