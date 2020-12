Franzburg/Grimmen

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:05 Uhr kam es in Franzburg zu einem folgenschweren Unfall. Ein 45-jähriger Autofahrer erfasste auf der Abtshäger Straße eine 91-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn überqueren wollte. Die Seniorin wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht werden musste. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Den Angaben zufolge hat die Frau das Fahrzeug beim Überqueren der Straße nicht beachtet. Die Polizei beziffert den Sachschaden am Auto in ihrer Pressemitteilung auf rund 4000 Euro.

Von RND/pat