Gützkow

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen Strellin bei Groß Kiesow und der K 15 (Kreis Vorpommern-Greifswald) gekommen. Eine 32 Jahre alte Frau verletzte sich dabei schwer. Sie war gegen 6.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Renault Megane von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Ihre Verletzungen sind nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich.

Frau kam ins Klinikum nach Greifswald

Die Frau wurde ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Der Renault war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Thomas Pult