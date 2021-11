Greifswald

Jetzt regt sich Bürgerprotest: Das Vorhaben der Hansestadt, auf dem Innenhof des Stadthauses am Markt für fast 90 000 Euro eine Fahrradüberdachung zu errichten, entfacht Empörung bei passionierten Radfahrern. „Das ist eine Frechheit angesichts der vielen Unzulänglichkeiten, mit denen Fahrradfahrer seit Jahren in Greifswald leben müssen“, macht Ulrike Strobel ihrem Ärger Luft.

Die Mitarbeiterin der Unimedizin wollte in der vorigen Woche kaum ihren Augen trauen, als sie in einem OZ-Bericht von der geplanten Investition las. Demnach handelt es sich um ein seit Jahren geplantes Projekt, das die Kommunalpolitik bereits 2019 absegnete, sich aber mittlerweile mehr als um das Vierfache verteuerte.

Für den beschließenden Hauptausschuss der Bürgerschaft kein Grund, das Vorhaben fallen zu lassen. Er votierte jetzt mehrheitlich dafür, den Bauauftrag auszulösen. Die Überdachung soll sieben Dienst- und 15 privaten Mitarbeiterrädern Schutz bieten. Auf dem Verwaltungshof stehen derzeit weit mehr Räder unter freiem Himmel – im Stadthaus gibt es über 200 Arbeitsplätze.

„Das geht komplett am Bürgerwillen vorbei“, kritisiert Strobel und mobilisierte prompt 21 Gleichgesinnte, mit ihrer Unterschrift gegen das Projekt öffentlich zu protestieren. In einem Brief an die Bürgerschaft und den Oberbürgermeister heißt es: „Mit großer Verwunderung und Entsetzen mussten wir lesen, welchen Luxus sich die Stadtverwaltung auf Kosten der Steuerzahler leisten will. Es ist uns vollkommen unverständlich, wofür öffentliche Gelder verwendet werden sollen, während andere Fahrrad-Fahrer leider nicht von guten Bedingungen in der Stadt Greifswald sprechen können. Und das in einer Stadt, die sich als fahrradfreundlich bezeichnet.“

Auf diesem Innenhof des Stadthauses soll eine Fahrradüberdachung für fast 900 000 Euro gebaut werden. Quelle: Petra Hase

Vorhaben ist „komplett verfehlt“

Mitunterzeichner Max Esefeld bezeichnet das Vorhaben daher als „komplett verfehlt“. Mehr noch: „Ich lebe jetzt seit zwölf Jahren in Greifswald und bin von der grünen Stadtpolitik völlig enttäuscht“, erklärt der 31-Jährige. Als mit Stefan Fassbinder 2015 ein grüner Oberbürgermeister den Chefposten im Rathaus übernahm, „hatte ich große Hoffnungen, dass er eine Verkehrswende in Greifswald einleitet. Aber es ist nicht viel passiert.

An der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes zugunsten von Radfahrern, wie es Berlin und andere Städte vormachen, hat sich nichts geändert. Stattdessen geht es immer wieder um Parkplätze und welche Straße für die Autofahrer noch saniert wird“, moniert Esefeld, der selbst kein Auto besitzt. Er könne nicht verstehen, dass für 22 Räder so viel Geld ausgegeben werde, wo es doch ganz andere Baustellen gebe.

Brief listet Defizite auf

Der Brief an die Bürgerschaft listet etliche dieser Defizite auf: Demnach fehlten ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt und am Uni-Campus, eindeutige Kennzeichnungen in Bereichen, in denen Fußgänger und Fahrradfahrer gemeinsam den Gehweg nutzen dürfen, wie beidseitig der Anklamer Straße, in der Pappelallee oder auf der Europakreuzung. Zudem mangele es an Luftpumpen an öffentlichen Plätzen.

„Viele Fahrradwege sind nach wie vor in einem schlechten Zustand, der Radfahrer dazu zwingt, auf Bürgersteige oder die Straße auszuweichen“, beschreibt Ulrike Strobel weitere Probleme. Und bei neugestalteten Bereichen, wie jetzt am Humboldtgymnasium „fehlen sichtbare Abgrenzungen auf den Gehwegen, die ein sicheres Nebeneinander von Fußgängern und Fahrradfahrern erlauben“, kritisieren die Unterzeichner. „Auch die Beleuchtungen von Radwegen sind teilweise immer noch sehr schlecht, wie im Bereich der Schwimmhalle an der Pappelallee“, so Strobel, die dort fast täglich unterwegs ist.

Stattdessen gebe es verfehlte Projektplanungen. „Die Radstation am Hauptbahnhof ist so ein Investitionsgrab, in dem 435 000 Euro versenkt wurden. Kaum einer nutzt sie. Das beste Beispiel dafür, dass am Bedarf vorbei geplant und gebaut wurde“, urteilt Max Esefeld.

Radverkehrsplan ist elf Jahre alt

Fakt ist: Die Greifswalder Bürgerschaft hat im Jahr 2010 einen Radverkehrsplan mit über 50 Einzelmaßnahmen beschlossen, von dem etliche realisiert wurden. Dazu zählen beispielsweise der Ausbau der Mühlenstraße zur Fahrradstraße, die Neugestaltung der Hafenstraße oder der Neubau des Geh- und Radweges Gützkower Landstraße. Auch die Radstation am Bahnhof gehört dazu.

Nicht alle Projekte dienen ausschließlich den Radlern, von vielen Investitionen profitieren auch Fußgänger und Autofahrer. Mit dem Stand der Umsetzung dieser Maßnahmen beschäftigten sich die Kommunalpolitiker zuletzt während einer Sitzung im Herbst 2015.

Note minus 3 beim Fahrradklimatest

Fakt ist aber auch: Beim letzten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradklubs (ADFC) im März dieses Jahres erhielt die Hansestadt nur die Schulnote 3,2. Damit verbesserte sie sich zwar im Vergleich zu 2018 um 0,3 Punkte und kletterte im Ranking vergleichbarer Städte von Platz sechs auf vier. „Dennoch kommen wir nicht voran. Es wird nicht wirklich besser“, monierte ADFC-Mitglied Steffen Ahmels.

Sein Mitstreiter Gerhard Imhorst erklärte: „Die Note minus 3 ist keine gute Note. Wir brauchen in der Stadt eine Qualitätsoffensive. Denn viele Radwege, die Anfang der 1990er- Jahre ausgebaut wurden, sind in die Jahre gekommen.“ Als früherer Verkehrsplaner der Stadt hatte Imhorst damals maßgeblich den Radverkehrsplan mit erarbeitet.

Die 22 Greifswalder, die sich mit ihrem Brief ans Stadtparlament wandten, haben einen Wunsch: Anregungen von Radfahrern, aber auch ihre Bedenken zu infrastrukturellen Projekten der Stadt sollten künftig Gehör finden. Schließlich legt weit mehr als ein Drittel der Greifswalder Bevölkerung die Wege in der Stadt mit einem Zweirad zurück.

Von Petra Hase