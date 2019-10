Freest: Alles rund um Zander, Lachs, Forelle und Co.

Freest

Im Fischerdörfchen Freest dreht sich am Sonnabend alles rund um den frischen Fisch. Zum dritten Mal veranstaltet die Gemeinde zusammen mit der Freester Fischerei und dem Tourismusverband MV einen Fischmarkt.

Martin Lange bietet an seinem Stand verschiedene Sorten geräucherten Fisch an, darunter Lachs oder Makrelen. Während es mit dem Schiff „Vorpommern“ auf Ausfahrt geht, gibt Helga Grabow Einblicke in die hohe Kunst des traditionellen Knüpfens der Freester-Fischerteppiche.

Noch bis 17 Uhr können sich Gäste an den regionalen Produkt- und Handwerksständen umschauen, sich über die hiesige Fischerei informieren oder den Auftritt der Greifswalder Tanzgruppe Schüddel de Büx hautnah erleben.

Abends geht es dann vom hohen Norden in den Süden. Im Festzelt startet ab 20 Uhr das Oktoberfest mit DJ Pütz. Einlass ab 19.45 Uhr, Eintritt 6 Euro.

Von Christin Lachmann