Freester Fischmarkt: Zwischen Tradition und Zukunftsangst

Freest

Als Martin Lange die Klappe öffnet, dringt dichter Rauch nach außen. Forelle, Lachs, Heilbutt und Makrelen räuchern in seinem Ofen vor sich hin. Nur wenige Meter sitzt Helga Grabow und knüpft geduldig Knoten um Knoten eines Teppichs.

Zum dritten Mal veranstaltete der Tourismusverband Vorpommern zusammen mit dem Fischerdorf Freest und der dort ansässigen Fischereigenossenschaft einen Fischmarkt. Trotz „Schietwetter“ nutzen hunderte Besucher die Gelegenheit, um Einblicke über die Fischerei zu erhalten, sich an den regionalen Produkt- und Handwerksständen umzuschauen oder mit der „Vorpommern“ über die See zu schippern.

Immer weniger Fischer und fehlender Nachwuchs

Auf die aktuelle Situation der Fischereibetriebe aufmerksam machen und die Traditionen der Genossenschaft aufrecht erhalten: So erklärte Martin Schröter, zweiter Vorsitzender des Tourismusverbandes, die Idee hinter dem Fischmarkt, der von dem Verein initiiert und mitorganisiert wurde.

23 Fischer gibt es derzeit in Freest. „Nach der Wende waren es noch über 60“, sagt Holger Dinse, Bürgermeister der Gemeinde Kröslin. Wegen der Kürzung der Fangquote ist es aus wirtschaftlicher Sicht kaum noch möglich, von der Fischerei leben zu können, so Dinse weiter.

Zum Vergleich: In den 90er-Jahren hatten die Freester Fischer mit 3500 Tonnen eine doppelt so hohe Quote, wie sie nun für 2020 für die gesamte Heringsfischerei in Aussicht steht (OZ berichtete). Am kommenden Dienstag einigen sich EU-Fischereiminister in Brüssel auf die Fangquoten in der Ostsee für das nächste Jahr. Die Befürchtung, dass weitere Fischer ihre Arbeit aufgeben, ist in diesen Tagen groß.

Zudem fehle es an Nachwuchs, sagt Michael Schütt, Vorsitzender der Freester Fischereigenossenschaft. Allein die Anschaffung eines Bootes wäre eine finanzielle Herausforderung. „Die Banken wissen um Situation der Fischereien, und wer würde da schon einen Kredit geben“, so Schütt.

Zur Galerie Viele Gäste trotzten dem „Schietwetter“ und besuchten den 3. Fischmarkt in Freest, auf dem es neben fangfrischem Fisch auch die traditionelle Freester Fischerteppich-Knüpferei zu bestaunen gab.

Bekannte Freester Fischerteppiche aus Not heraus geboren

Der kleine Hafen im Fischerdorf, der 1995 bis 2000 mit Fördermitteln der EU saniert wurde, war am Sonnabend Schauplatz einer Tradition, die Ende der 1920-er Jahre aus einer ähnlichen Not heraus geboren wurde, wie sie heute herrscht.

Damals durften die Fischer nur noch mit Einschränkungen ihrem Geschäft nachgehen und fischen. Um sich finanziell weiter über dem Wasser halten zu können, begannen die Einheimischen in Freest mit der Teppich-Knüpferei. Helga Grabow aus Spandowerhagen knüpft seit fast 35 Jahren die bekannten Freester Fischerteppiche. Für einen Quadratmeter benötigt sie bis zu vier Wochen. Die handgefertigten Stücke sind heute nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen beliebt, sagt die 69-Jährige. „Obwohl es nach der Wende etwas abgeflacht ist.“

Bevorzugen Kinder und Jugendliche nur panierte Fisch?

Handwerklich ging es auch bei der zehnjährigen Elisabeth zu, die zusammen mit ihrem Bruder Jonathan ein Holzschiff auf dem Fischmarkt bastelte. Einen Namen hatte die Schülerin auch schon parat: Großherzogin Elisabeth nach dem bekannten Segelschulschiff aus Rostock heißt nun ihr selbst gebasteltes Boot.

Entgegen dem Klischee junge Menschen würden Fisch nur paniert bevorzugen, ist Elisabeth ein riesiger Fisch-Fan. „Gerade vorgestern haben wir 13 Barsche geangelt und abends gegessen“, erzählt sie stolz. „So haben wir alle unsere sechs Enkelkinder erzogen“, sagt ihr Opa Manfred Rieck aus Freest und lacht.

Doch die Regel ist es nicht, sagt Martin Lange, der geräucherten Fisch, Fischsuppe und Kuchen an die Besucher brachte. „Es ist schon auffällig, dass weniger Jugendliche und Kinder frischen Fisch mögen.“ Auch Kirsten Brauns, die zusammen mit ihrem Mann das „Freister Fischerhus“ betreibt, bestätigt: „Populärer bei dieser Altersgruppe ist panierter Fisch.“

