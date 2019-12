Freester über Leben mit Miniherzpumpe: „Ich wurde neugeboren“

Karlsburg

„Am 14. Juni 2017 wurde ich praktisch zum zweiten Mal geboren“, berichtet Gerd Roggow aus Freest. Damals wurde dem heute 70-jährigen einstigen Rinderzüchter im Klinikum Karlsburg erfolgreich eine Miniherzpumpe implantiert. Seither kann der gebürtige Freester sein Leben wieder wesentlich besser meistern. „Mein Befinden war schlagartig besser“, erklärt er.

Gerd Roggows Krankengeschichte ist lang. 1993, nach einer Weihnachtsfeier, fühlte er sich plötzlich schlapp. „Irgendwann konnte ich keine hundert Meter mehr laufen, dann blieb mir die Luft weg“, schildert er. An seiner ausgeprägten Herzschwäche habe auch die Implantation eines Defibrillators nichts geändert.

Was folgte, war ein jahrelanges Martyrium mit ständiger Luftknappheit. Vor zweieinhalb Jahren schließlich bot sich dem Rentner ein möglicher Ausweg. „In Karlsburg wurde ich über die Miniherzpumpe aufgeklärt und mir gezeigt, wie sie mir helfen kann“, erzählt der Rentner. „Ich habe die Pumpe sogar selbst in der Hand gehalten.“

Eine Alternative zur Herztransplantation

Gerd Roggow zählt zu den insgesamt 73 sogenannten LVAD-Patienten (Left Ventricular Assist Device, linksventrikuläres Unterstützungssystem), denen im Klinikum Karlsburg seit 2013 ein solches Heartware-System implantiert wurde, wobei Prof. Dr. Hans-Georg Wollert und Oberarzt Dr. Knut Ansorge als Hauptimplanteure fungierten. Seither unterstützt das nur etwa 160 Gramm schwere Gerät die Leistung seines schwächelnden Herzens und der Freester ist somit nicht auf ein menschliches Herz zur Transplantation angewiesen, die in Deutschland bekanntlich nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.

Blick in den OP im Klinikum Karlsburg: Zur Nutzung des Heartware-Systems wird eine Rollerpumpe in die Herzspitze der linken Herzkammer integriert, die eine Pumpleistung von bis zu fünf Litern pro Minute ermöglicht. Quelle: Klinikum Karlsburg

„Ich musste mich natürlich auch auf diese neue Situation einstellen und muss auf mich achten“, erläutert Gerd Roggow, der zum Beispiel drei verschiedene Blutverdünner schlucken muss. Aber die Lebensqualität sei mit der Miniherzpumpe deutlich gestiegen. „Ich gehe gerne spazieren oder beschäftige mich im Garten. Im Sommer räuchere ich an unserem Haus in der Freester Kirschenreihe“, sagt er. „Und wir haben die Stellung im Haushalt gewechselt: Er kocht jetzt“, ergänzt seine Ehefrau Jutta (66), die bis 2017 im Freester Fischladen hinterm Verkaufstresen stand und in der Region bekannt ist.

Gerd Roggow sieht man die Lebensfreude an. „Meine Familie hat während der ganzen Zeit immer hinter mir gestanden – das war enorm wichtig“, erklärt er.

Nur 15 Prozent Herzleistung

Auf starken familiären Rückhalt konnte und kann auch Manfred Gipp bauen, der in Burg Stargard wohnt und in Karlshagen auf der Insel Usedom zusammen mit Ehefrau Elke einen Garten bewirtschaftet. Dass er sich am 31. Mai 2014, als ihn ein schwerer Herzinfarkt ereilte, gerade auf Usedom aufhielt, da ist sich der 66-Jährige sicher, sei ein lebensrettender Umstand gewesen.

„Der Notarzt brachte mich damals sofort nach Karlsburg, wo mir in einer OP fünf Stents gesetzt wurden.“ Immerhin: 15 Prozent Herzleistung waren ihm geblieben und er hatte den Infarkt überlebt. Ins künstliche Koma versetzt, lag Manfred Gipp drei Wochen lang in Karlsburg auf der Intensivstation und kämpfte um sein Leben. „Ich sah bereits das helle weiße Licht am Tunnelende und eine wunderschöne bunte Landschaft, die ich irgendwann aber nur noch in Schwarz-Weiß wahrnahm“, schildert er seine Nahtoderfahrung. Dass ihn seine Frau Elke (66) täglich besuchte und letztlich für ihn entscheiden musste, ihm im Juni 2014 eine Miniherzpumpe implantieren zu lassen, habe er zwar registriert, aber nicht wirklich realisiert.

Kein spürbarer Puls mehr

Inzwischen hat sich der gelernte Elektriker und spätere Trockenbauer, der zuvor nie ernsthaft krank war, an das Leben mit der helfenden Pumpe gewöhnt und auch daran, dass er keinen nennenswert spürbaren Puls mehr hat. Angetrieben wird das Herzunterstützungssystem über eine Driveline von zwei Batterien, die Manfred Gipp in einer Umhängetasche trägt. Darin befindet sich auch ein Modul, das wichtige Daten aufzeichnet, wie zum Beispiel die Leistungsaufnahme der Pumpe, das errechnete Herzzeitvolumen und etwaige Systemalarme.

LVAD-Patient Manfred Gipp aus Burg Stargard zeigt den Inhalt der gut zwei Kilogramm schweren Tragetasche, in der sich das Modul und zwei Akkus befinden. Quelle: Tom Schröter

„Außer Badengehen kann ich vom Prinzip her alles wieder machen, nur viel langsamer“, beschreibt er seinen Alltag als Rentner. Ihren Garten haben die Gipps, die sich seit ihrem Kindesalter kennen und unzertrennlich sind, noch immer. „Hier kann ich den Rasen mähen, die Hecke schneiden und sogar Kartoffeln buddeln. Dabei muss ich natürlich darauf achten, dass ich mich nicht überanstrenge.“

Von den 73 in Karlsburg mit den Miniherzpumpen vorsorgten Personen leben 43 bis heute, davon vier Patienten, denen inzwischen erfolgreich ein menschliches Herz implantiert wurde, wie das Klinikum mitteilt. Am Mittwoch versammelten sich etwa 40 Betroffene in der Mensa des Klinikums, um zusammen mit ihren Angehörigen, betreuenden Ärzten und Kardiotechnikern Weihnachten zu feiern, miteinander ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen und Tipps auszutauschen.

Smartphone-App soll Nachsorge verbessern

Wie sie von Oberarzt Dr. Lutz Hilker erfuhren, wird zur Verbesserung der Nachsorge für die LVAD-Patienten im Klinikum die Einführung einer Smartphone-App vorbereitet, mittels der wichtige Daten ausgetauscht werden können. Ursprünglich wurden sämtliche Karlsburger Pumpenpatienten im Land mit dem „Schwester Karla“-Mobil fachlich betreut, was mit der Zunahme der Patienten schwierig wird. „Die Applikation“, so der Oberarzt, „soll die ursprüngliche Versorgung mit der ,Schwester Karla’ ergänzen.“

