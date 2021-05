„Freidenker“ und Neonazis marschieren durch Anklam

Anklam

Diesen Sonntag verbringt Anklams Bürgermeister, Michael Galander (IfA), mit seinem Hund und seinem Handy. Die Freizeit wird unterbrochen von WhatsApp Nachrichten. Er muss den vergangenen Tag auswerten, mit Menschen sprechen, die seit Samstag unsicher sind. Redebereitschaft aufrecht halten, den Dialog suchen, überzeugen. Auch wenn es schwieriger wird.

Rückblick: Am Samstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, spricht die Polizei erstmals mit einem jungen Mann, der an einem blauen Transporter gelehnt auf dem Anklamer Markt steht. Er ist Anmelder und Versammlungsleiter der Demonstration „Corona-Diktatur beenden, Normalität herstellen!“. Polizei und das zuständige Ordnungsamt weisen ihn erneut darauf hin, dass die versammelten 230 Teilnehmer ihre Masken aufzusetzen haben und den vorgegebenen Mindestabstand einhalten müssen. Außerdem fehlten noch Ordner. Wenn er sich nicht an die Vorgaben halten kann, könne die Demonstration nicht beginnen. Das Mikrofon des Lautsprecherwagens knackt. Der junge Mann fragt nach Ordnern und gibt die Anweisungen der Polizei sinngemäß weiter. „Die wollen, dass wir den Maulkorb aufsetzen.“

Wieso sollte man mit der NPD demonstrieren?

50 Meter über den Markt steht Michael Galander. Er hält eine Regenbogenflagge fest und beobachtet das Geschehen. Mit ihm protestieren etwa 60 andere Menschen mit Transparenten und Musik gegen die „Freidenker“ auf dieser Seite der Polizeisperre. Sie sind vor allem sehr jung und vom Jugendparlament, nicht aus Anklam oder Teil der lokalen Politik oder Kulturszene. Viel mehr Gegendemonstranten werden es im Laufe des Tages an den anderen zwei angemeldeten Mahnwachen entlang der Demo-Route der „Freidenker“ nicht werden. Aufrufe in den sozialen Medien waren eher spärlich.

Michael Galander (links) demonstriert mit anderen gegen die „Freidenken“-Demo auf der anderen Seite des Marktes. Quelle: Philipp Schulz

Der Kontrast wirkt besonders stark mit den Bildern vom 1. Mai in Greifswald im Hinterkopf. Vor knapp zwei Wochen stellten sich dort rund 1000 Menschen der NPD entgegen und verhinderten deren Marsch. Der Unterschied zu heute: Anklam ist 40 Kilometer weiter ländlich in Vorpommern und die Label sind vertauscht. Während am 1. Mai noch „Freidenker“ bei der NPD mitliefen, reihen sich die rechten Kader an diesem Samstag bei den Querdenkern ein. Unauffällig, dafür umso lauter.

Bürgermeister: Keine Corona-Kritiker sondern Rechte

Für Galander ist eindeutig, dass rechte Kräfte das Thema Corona für sich vereinnahmt haben, die Pandemie als Mittel zum Zweck nehmen. „Es ist schwieriger, klare Kante zu zeigen, als in seinem eigenen Saft zu schmoren. Früher waren Ausländer das Thema, jetzt ist es Corona.“ Er erkennt aber auch an, dass einige Menschen verunsichert sind und in erster Linie den Aufruf sehen.

Da demonstriert jemand gegen die Corona-Maßnahmen, wieso wird darauf eine Demo von links gegen rechts gemacht, schildert der Bürgermeister seine Diskussionen, die er an diesem Sonntag in den Sozialen Medien führt. Er hat dann eine einfache Antwort: „Wenn da jemand einfach gegen Corona-Politik demonstrieren will, wieso muss er dann Michael Andrejewski von der NPD reden lassen und nicht zum Beispiel Martin Schneider, den Intendanten von der Vorpommerschen Volksbühne“, fragt Galander.

Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln bei Demonstration

Galander hat Recht. Bei den „Freidenkern“, die bereits durch Eggesin und Ueckermünde gelaufen sind und in der Region gut vernetzt scheinen, waren unter anderem Michael Andrejewski und Stefan Köster dabei. Beides hochrangige NPD-Kader im Bundesland, beide mit Redebeiträgen während der Demo. Umgeben sind sie von vielen Menschen mit eindeutigen Symbolen auf Kleidung, Bannern und Masken. Die Zahl 88 und schwarz-weiß-rote Fahnen finden sich als klassische Symbole der rechten Szene oft wieder. Wie soll jemand, der auf Schildern Kanzlerin Merkel als Seuche bezeichnet, von einer Coronadiktatur spricht und NPD-Kadern applaudiert, als Diskussionspartner ernst genommen werden?

Kurz vor 16 Uhr, nachdem der Protestzug den Anklamer Demokratiebahnhof und damit auch eine der Mahnwachen passiert hat, ist kurz Schluss. Viele der Teilnehmer haben ihre Masken wieder abgenommen, die Polizei will das nicht dulden. Am Ende wird sie eine Strafanzeige gegen den Anmelder der Demo aufgeben. Verstoß gegen Paragraf 25, Versammlungsgesetz. Auf eine Demo gegen Coronam-Maßnahmen zu gehen und die Maske nicht aufsetzen wollen, liegt irgendwie auch in der Natur der Sache.

Regen beendet Protestmarsch vorzeitig

Am Ende waren es nicht die friedlichen Maßnahmen entlang der Strecke, sondern das Wetter, das die Neonazis und „Freidenker“ in die Knie gezwungen hat. Ein starkes Gewitter beendet die Demo auf halber Strecke. Von den 230 gezählten Teilnehmern beim Beginn der Veranstaltung kamen nur 190 wieder auf dem Anklamer Markt an. Der Rest lief durch Anklam. 15 von ihnen wurden von der Polizei aufgegriffen – niemand hielt sich an die Kontaktbeschränkungen. Laut Polizeiinformationen wurden gegen sie Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frage, ob er Angst habe, dass rechte Kräfte aus der Region nun unter dem Corona Vorwand öfter durch Anklam marschieren wollen, verneint Galander. Er weiß, dass er mit einigen der Menschen nicht mehr reden kann, mit anderen jedoch schon. Als Bürgermeister von Anklam kennt er Nazi-Aufmärsche und weiß, dass dieser Konflikt nicht im Alltag jedes Einwohners eine Rolle spielt. Da wünscht er sich dann schon mehr Engagement in der Zukunft.

Er hofft auch, dass die instrumentalisierten Demos der Rechten nachlassen. Jetzt, wo die dritte Welle überstanden und Öffnungen vor der Tür stünden, gäbe es ja auch keinen Grund mehr, gegen die Maßnahmen zu protestieren.

Von Philipp Schulz