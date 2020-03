Freitag, der 13.: Diese 13 Vorpommern verraten, ob sie abergläubisch sind

Vorpommern

Vorsicht, es ist wieder Freitag, der 13.! Aber ist das wirklich ein Unglückstag? Wie halten es die Menschen in Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mit dem Aberglauben. Wir haben – passenderweise – 13 Frauen und Männern befragt, wie sie den Tag angehen.

„Ich habe am Freitag, dem 13., geheiratet!“

Yvette Kressin-Haak (43) aus Greifswald. Quelle: Stefanie Ploch

Yvette Kressin-Haak (43), Verkäuferin aus Greifswald, verbindet mit Freitag, dem 13., etwas Schönes: „Ich habe meinen Mann letztes Jahr an einem Freitag, dem 13., geheiratet. Für mich ist es also eher ein Glückstag“, sagt sie. Abergläubisch sei sie nicht.

„Mein schwarzer Kater hat mir immer Glück gebracht“

​Martin Habedank aus Ribnitz-Damgarten Quelle: Robert Berlin

Martin Habedank, 57-jähriger Bibliothekar aus Ribnitz-Damgarten, glaubt nicht an Aberglauben: „Mein schwarzen Kater hat mir immer Glück gebracht – egal aus welcher Richtung er kam“, sagt er.

Bloß kein Messer schenken!

Heide Jahn aus Grimmen. Quelle: Raik Mielke

Heide Jahn (35), Tierpflegerin in Grimmen, ist sehr abergläubisch und in der Familie gibt es „Regeln“, an die man sich diesbezüglich auch hält. „Ich habe zu einem Geburtstag einmal ein Messer geschenkt bekommen. Jedoch verschenkt man keine Messer, weil diese die Freundschaft durchschneiden. Darum bekam die Person von mir symbolisch zehn Cent, um auf der sicheren Seite zu sein.“

Keine Schuhe auf dem Tisch!

Jacqueline Konopka aus Garz auf der Insel Rügen. Quelle: Christa Driest

Jacqueline Konopka (38), Hotelfachfrau aus Garz auf Rügen, meint: „Ja, ich denke schon, dass ich abergläubisch bin. Zum Beispiel bin ich davon überzeugt, dass Schuhe auf dem Tisch Unglück bringen – und ich erwische mich dabei, dass ich an einem Freitag, dem 13., sehr viel vorsichtiger bin als sonst.

„ Katzen können von mir aus auch von links nach rechts laufen“

Ulrike Burchardt, 2. Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Wolgast, ist kein bisschen abergläubisch. Quelle: privat

Ulrike Burchardt (42), 2. Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Wolgast, sagt: „Ich bin kein bisschen abergläubisch. Wenn der 13. auf einen Freitag fällt, bleibt es dennoch ein Wochentag. Allerdings ein schöner, denn dann beginnt am Abend schon das Wochenende, wo man in Familie oder mit Freunden etwas unternimmt. Außerdem – ich habe zwei Katzen zu Hause. Die rennen öfter von links nach rechts, sogar am Freitag, dem 13. Und ich habe meine Freude daran.“

Ich rette auch am Freitag, dem 13., Leben!

Peter Usemann, Bürgermeister von Zinnowitz,. Quelle: Alexander Loew

Peter Usemann (38), Bürgermeister des Ostseebades Zinnowitz auf Usedom, sagt: „Warum sollte ich mich vor Freitag, dem 13., fürchten und abergläubisch sein? Ich arbeite als Rettungssanitäter und muss auch an diesem Tag zum Einsatz, wenn es erforderlich ist. Ich möchte Leben mit retten, das ist doch positiv zu sehen. Und zudem passieren am Freitag, dem 13., auch immer viele schöne Dinge, beispielsweise Hochzeiten im Zinnowitzer Standesamt. Ich jedenfalls habe mit diesem Datum überhaupt kein Problem.

Pastor: „Die Sinne des Menschen sind natürlich für den Aberglaube empfänglich“

Pastor Albrecht Mantei von der Stralsunder St. Nikolaigemeinde hat eine ganz spezielle Sicht auf das Thema Aberglaube. Quelle: Christian Rödel

Als Geistlicher hat Pastor Albrecht Mantei von der Stralsunder St. Nikolaigemeinde eine ganz spezielle Sicht auf das Thema Aberglaube. „Seit meiner Kindheit kenne ich natürlich die Sprüche, was angeblich alles Unglück bringen soll – so zum Beispiel, wenn einem eine schwarze Katze von links nach rechts über den Weg läuft…“, sagt der 52-jährige Theologe und ergänzt: „Die Sinne des Menschen sind natürlich für den Aberglaube empfänglich, aber für mich ist der christliche Glaube entscheidend, weil nur dieser einen positiven Einfluss auf mich persönlich ausüben kann“.

Warum sollte der Aberglaube eine Angst vor der Zukunft hervor rufen, lautet die Frage des Seelsorgers, und er gibt die Antwort aus seiner Sicht dazu: „Die Ausrichtung der Gedanken auf etwas Vertrauensvolles und Zuversichtliches ist doch ermutigender.“

„Ich bin kein bisschen abergläubisch“

Simone Schmitt (44) aus Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Mit beiden Beinen steht die Stralsunderin Simone Schmitt fest auf dem Boden der Lebensrealität und während ihrer Arbeitszeit ebenso sicher auch auf den knarzigen Planken der „Gorch Fock I“ im Stadthafen. „Für mich hat dieser Freitag, der 13., wirklich keinerlei Bedeutung, weil ich absolut nicht abergläubisch bin“, so die 44-jährige Mutter dreier Kinder und fügt hinzu: „Ich werde an diesem angeblichen Unglückstag ganz brav an Bord meine Arbeit tun und hoffentlich viele gut gelaunte Gäste begrüßen können“, sagt die gebürtige Hansestädterin und wundert sich nur ein bisschen, dass an diesem Tag keine einzige Trauung an Bord stattfindet.

„Ich finde Aberglauben erheiternd“

Jonas Weinberg (23 ) aus Stralsund. Quelle: Sabrina Scholz

Jonas Weinberg, 23 Jahre, Wirtschafts-Student an der Hochschule Stralsund, meint: „Ich bin weder ein gläubiger, noch ein abergläubischer Mensch. Für mich hat Freitag, der 13., keine besondere Bedeutung. Um ehrlich zu sein, finde ich solchen Aberglauben eher erheiternd. Falls doch mal etwas Schlechtes an diesem Tag passieren sollte, schmunzle ich darüber und erwähne scherzhaft Freitag, den 13., in meinen Erzählungen.“

Geburtstagskindern bloß nicht vorzeitig gratulieren!

Svea Ulbricht (13), Besucherin in Wustrow auf dem Fischland. Quelle: Timo Richter

Freitag, der 13., bereitet Svea Ulbricht aus Duisburg, die mit ihren Eltern in Wustrow den Urlaub verbringt, kein größeres Kopfzerbrechen. Sie glaubt nicht, dass an diesen Tagen Schlimmeres passiert als sonst. Allerdings werde das von vielen, auch von ihr, erwartet. Abergläubisch ist die 13-Jährige nicht. Sie hütet sich aber davor, Geburtstagskindern frühzeitig zu gratulieren, das solle Unglück bringen.

Ich klopfe aus Gewohnheit drei Mal auf Holz

Achim Franz (68) aus Neuenkirchen bei Greifswald. Quelle: Stefanie Ploch

Achim Franz (68) aus Neuenkirchen bei Greifswald meint: „Ich bin nicht wirklich abergläubisch. Einige Dinge, wie drei Mal aufs Holz klopfen, mache ich eher aus Gewohnheit, aber nicht, weil ich daran glaube.“

Wer rasiert, verliert!

Kevin Mainitz aus Grimmen. Quelle: Raik Mielke

Kevin Mainitz (20) spielt in Grimmen in der ersten Männermannschaft Handball. „ Aberglaube hat im Sport einen festen Platz“, meint der Auszubildende des Landkreises Vorpommern-Rügen und erklärt: „Drei Tage vor jedem Spiele rasiere ich mich nicht. Dies soll Glück bringen.“ Zudem heißt es: Wer rasiert, verliert!

Nie im Leben unter einer Leiter durchgehen!

Sven Lorenz (50), Berufskraftfahrer aus Patzig Ich bin nur ganz wenig abergläubisch, ich habe kein Problem damit, auch am Freitag, dem 13., zur Arbeit zu gehen – allerdings würde ich an so einem Tag nie im Leben unter einer aufgestellten Leiter durchgehen. Quelle: Christa Driest

Sven Lorenz (50), Berufskraftfahrer aus Patzig auf der Insel Rügen, sagt: „Ich bin nur ganz wenig abergläubisch und habe beispielsweise kein Problem damit, auch am Freitag, dem 13., zur Arbeit zu gehen – allerdings würde ich an so einem Tag nie im Leben unter einer aufgestellten Leiter hindurch spazieren.“

