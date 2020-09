Freest

Großer Bahnhof am Sonnabend vor dem Spritzenhaus: Alle 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Freest, Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes, des Kreises und des Amtes Lubmin sowie aus fast allen Wehren des Amtes, dazu noch zahlreiche Einwohner warten gespannt, was da wohl gleich aus dem Feuerwehrgebäude vorfährt. Endlich öffnet sich das Tor – und ein Knirps in voller Ausrüstung fährt auf dem Bobbycar vor. Das soll die neue Feuerwehr sein? Nein, das war ein Gag der Kameraden.

Beim zweiten Mal klappt’s: Vom Rauch umnebelt, rollt das neue Schmuckstück unter lautem Beifall der Mitglieder der Wehr und Gäste aus der Halle. Stolz nehmen die Freester Brandschützer anlässlich der offiziellen Indienststellung vor dem neuen Löschfahrzeug Aufstellung. Endlich kann ihr Oldtimer in die Rente geschickt werden. Für das neue Feuerwehrauto haben Gemeinde, Kreis und Land tief in die Tasche gegriffen, denn sie finanzieren es zu je einem Drittel.

Zur Galerie Glücklich nahmen die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Freest ihr neues Löschfahrzeug offiziell in Betrieb. Viele Gäste wollten sich das Fest nicht entgehen lassen.

Pastor Jörn-Peter Spießwinkel von der Evangelischen Kirchengemeinde segnet das Feuerwehrauto unter Posaunenklängen. Nach den offiziellen Reden nutzten viele Gäste die Möglichkeit, die moderne Löschtechnik aus nächster Nähe zu begutachten.

Von Cornelia Meerkatz