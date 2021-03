Greifswald

Sich einmal auf die Spuren von Meisterdetektiv Sherlock Holmes begeben, kniffelige Fälle lösen, Abenteuer erleben, sich aus brenzligen Situationen befreien. Das geht! Sogenannte Escape Rooms erfreuen sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit. Das Grundprinzip ist einfach: Vom Spielleiter wird eine Gruppe von Personen in einen Raum voller Rätsel „eingeschlossen“. Erst wenn jede Denksport-Aufgabe gelöst ist, kann man ihn wieder verlassen. Die Escape Rooms sind dabei in allen möglichen Themen-Welten angesiedelt. Gruselige mittelalterliche Kellerverliese, die Kommandobrücke eines Alien-Raumschiffes oder eine missglückte Expedition in den Amazonas – der Kreativität der Macher ist kaum Grenzen gesetzt.

Auch digital erlebbar

Inzwischen gibt es den Rätsel-Spaß auch als Brettspiel und in digitaler Form. Zahlreiche Anbieter im Netz liefern genug Stoff für stundenlange Spiele im engsten Kreis und im Fall der Online-Variante auch mit dem ganzen Freundeskreis. Langeweile war gestern.

Von Alexander Kruggel