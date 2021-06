Greifswald

Nach den ersten heißen Ferientagen hat der Nachwuchs Lust auf mehr als nur Wasserspaß? Kein Problem. In der Hansestadt halten diverse Einrichtungen ein buntes Programm für die Ferienkinder bereit, das sowohl sportliche als auch kreative Gemüter anspricht.

„Gute Laune und Spaß sind bei uns mitzubringen“, sagt Petra Koop, die alles, was sonst noch benötigt wird, im Programm des Jugendfreizeitzentrum Takt bereithält. In dieser Woche geht es am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr mit einem Fahrradparcours los, in dem Geschicklichkeit bewiesen und Sicherheit getestet werden kann. Am 2. Juni gibt es von 15 bis 18 Uhr Spiel und Spaß bei Musik. Junge Talente zeigen hier ihr Können, während sich die Zuhörer auf der Hüpfburg, bei Wettspielen oder an der Bastelstraße oder Cocktailbar versuchen. Unter professioneller Anleitung können dann am 6. und 7. Juli von jeweils 10 bis 16 Uhr die kreativen Köpfe im Graffiti Workshop Kunstwerke entstehen lassen. Die Teilnahmegebühr beträgt hier zwei Euro inclusive Mittagessen.

Gruppenausflüge und Zockerduelle

Auch die Zocker treffen sich im Takt, wenn am 14. Juli von 14 bis 18 Uhr Duelle an Computer und Playstation ausgetragen werden. Mehr körperlicher Einsatz ist am 16. Juli beim Tischtennis-Turnier von 14 bis 18 Uhr gefragt. Zum Tagesausflug wird dann am 20. Juli eingeladen, wenn es von 10 bis 17 Uhr in den „Rügenpark“ geht. Die Teilnahmegebühr beträgt hier sechs Euro und es muss eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegen. Gleiches gilt auch für den Ausflug in den Kletterpark am Volksstadion am 27. Juli von 14 bis 18 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt dafür drei Euro.

„Für die Tagesausflüge sollte man sich anmelden, denn wenn der Bus voll ist, ist er voll. Auch für den Graffiti-Workshop ist eine vorherige Anmeldung sinnvoll“, meint Takt-Chefin Petra Koop.„Gerne hätten wir ein noch umfangreicheres Programm geboten, aber es war eben noch nicht absehbar, was möglich ist.“

Sommer-Kindertheater im St. Spiritus

Im St. Spiritus wird auch in diesem Jahr das Sommer-Kindertheater jeden Freitag um 10 Uhr auf die Hof-Bühne gebracht. Sofern das Wetter es zulässt, wird draußen gespielt, ansonsten kann nach innen ausgewichen werden. An diesem Freitag startet das Schnuppe Figurentheater mit „Der kleine Angsthase“. „Peter und der Wolf“ kommt dann am 2. Juli auf die Bühne, „Der Maulwurf und seine Freunde“ am 9. Juli.

Das Theater Ernst Heiter ist dann am 16. Juli mit „Der Froschkönig“ vor Ort. Am 23. Juli kommt das Theater Maskotte mit „Rotkäppchen“ auf den Hof. Zum Ferienabschluss ist das Schnuppe Figurentheater am 30. Juli noch mal mit „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ dabei und bringt auch am 6. August noch mal „Ein Seeteufel namens Fidibus“ auf die Bühne. Der Eintritt beträgt jeweils sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.

Kunst-Tage für kreative Köpfe und Bastelfans

Dabei hält St. Spiritus auch noch reichlich Aktivitäten für Kreative an den Kinder-Kunst-Tagen bereit, die dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr stattfinden. Hierfür sollte unbedingt eine Anmeldung erfolgen, da die Teilnahme auf sechs Personen begrenzt ist. In dieser Woche werden die Kids in der Papier- und Buchbindewerkstatt tätig, marmorieren Papiere und stellen kleine bunte Bücher oder Lesezeichen her. Eigene Stempel herstellen und erste Versuche mit dem Saftpappendruck stehen dann in der nächsten Woche in der Druckwerkstatt auf dem Plan.

Schlagzeuger und Percussions-Lehrer Björn Verwendel weiht Nachwuchsmusiker vom 6. bis 8. Juli in den Instrumentenbau und die Trommelkünste ein. Vom 13. bis zum 15. Juli zeigt er, wie man Regenmacher baut. Junge Nachwuchs-Schmuckdesigner erhalten dann vom 20. bis 22. Juli Anleitung für Kreationen von Ketten, Ringen und Anhängern aus Papier. Die Erinnerungen an den Sommer und das Meer werden dann vom 27. bis 29. Juli kreativ im Bild festgehalten. Die Teilnahmegebühr für die Kunstangebote beträgt stets drei Euro.

Logbuch für Leseratten

Für den Strand, den Familienurlaub oder Schlechtwettertage können sich Kinder in der Stadtbibliothek mit spannender Unterhaltung versorgen. Im Rahmen der FerienLeseLust bieten die Kollegen hier 350 nagelneue Bücher, die die Teilnehmer der vierten bis sechsten Klassen zuerst in den Händen halten dürfen. Die gelesenen Titel werden dann in einem Logbuch dokumentiert. Statt eines Leseinterviews zu den Büchern, werden in diesem Jahr Feedback-Bögen ausgefüllt und ausgewertet.

Die ersten 100 Kinder, die sich für die FerienLeseLust anmelden, bekommen außerdem noch einen Rucksack für den Transport ihres Lesestoffes geschenkt. Am Ende der Ferien wartet auf alle Teilnehmer eine Urkunde und die Teilnahme an der Abschlussveranstaltung am 25. August, zu der dann auch eine Autorin erwartet wird. Anmelden kann man sich noch über den gesamten Ferienzeitraum. „Wir haben das Programm wieder an den Schulen vorgestellt, teilweise auch in Videokonferenzen, woraufhin dann sofort die ersten Schüler bei uns eingeflogen kamen“, freut sich Antje Töppner aus der Stadtbibliothek. „Manche Lehrer wollen dann auch zum Schuljahresbeginn fleißige Leser belohnen.“

Ausflüge an Strand und in den Wald

Im Begegnungszentrum „Schwalbe“ stellt Jugendsozialarbeiter Laurent Urtel das Ferienprogramm zusammen. Auch hier ist am Freitag noch mal das Schnuppe Figurentheater mit „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ zu Gast. Hier dann um 14 Uhr für alle, die es nicht zu 10 Uhr ins St. Spiritus geschafft haben. „Wir planen auch mindestens ein bis zwei Ausflüge pro Woche, wollen dann in den Rostocker Zoo, auf Rangertour im Nationalpark Darss mit Strandbesuch, in den Rügenpark oder auf eine Floßfahrt auf der Uecker. Aber auch diverse Strandausflüge, zum Beispiel nach Lubmin, stehen mit unserem Rettungsschwimmer auf dem Programm“, berichtet Laurent Urtel. Über die Termine sollte man sich rechtzeitig telefonisch informieren und gleich anmelden. Am letzten Ferientag wird der Sommer dann wieder mit der Back-to-school-Party verabschiedet.

Von Wenke Büssow-Krämer