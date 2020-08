Greifswald

Endlich kann sich Reina wieder ins Wasser stürzen. Auch wenn es viele an diesen heißen Tagen an den Strand zieht, veranlasst die Wiedereröffnung des Freizeitbades in Greifswald große und kleine Wasserratten und Badenixen seit einer Woche zu großem Jubel. „Ich freue mich, weil man es auch vermisst, wenn man es schon so lange macht“, sagt Reina Dirksen, die damit ihr Schwimmtraining mit der HSG Uni Greifswald meint. „Das Training macht Spaß, und wenn es so heiß ist, freut man sich auf das kühle Wasser“, so die Neunjährige, die nun wieder an drei Tagen in der Woche bei Jörg Küster ihre Fähigkeiten weiter ausbaut.

Der Trainer ist erleichtert, dass seine Gruppen nun wieder ihre Bahnen ziehen können. In den letzten Wochen stand er stets mit dem Freizeitbad in Kontakt, um die Möglichkeiten eines Schwimmtrainings ausloten zu können. „Wir haben versucht, aus der Situation schnell rauszukommen. Es war eine große Belastung für die Kinder. Die Freude ist jetzt groß“, sagt Jörg Küster. Auch wenn Wettkämpfe in absehbarer Zeit noch nicht stattfinden können, ist man froh, sich wieder seinem Sport widmen zu können. „Der Knackpunkt war auch, dass die Bahnen wieder ohne Kontaktbeschränkungen nutzbar sind“, so der Trainer, der sich mit den Verantwortlichen des Freizeitbades vorher ausführlich über das Hygienekonzept ausgetauscht hat.

Anzeige

Seit dem 31. Juli hat das Freizeitbad Greifswald seine Türen für Familien, Schulen und Vereine wieder geöffnet. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Weitere OZ+ Artikel

Maske bis zur Umkleide – kein Duschen nach dem Schwimmen

Vom Betreten des Gebäudes – bei dem man wie beim Restaurantbesuch seine Kontaktdaten hinterlassen muss – bis zu den Umkleiden gilt eine Maskenpflicht; eine Wegeführung soll Kontakte reduzieren. Beim Betreten der Duschen ist darauf zu achten, dass sich nur zwei Personen gleichzeitig darin aufhalten. Nach dem Verlassen des Bades dürfen die Duschen nicht mehr genutzt werden. „Das finden nicht alle gut, ist aber nicht anders möglich“, sagt Steffi Borkmann von den Greifswalder Stadtwerken.

Der Geschäftsführer des Freizeitbades hat den Besucherstrom in den ersten Tagen genau beobachtet. „Die Frühschwimmer, die sonst direkt vor der Arbeit kommen und daher gerne duschen würden, bleiben eher fern. Die Rentner, die danach zu Hause duschen können, kommen gern“, sagt Andreas Lexow. Um der Nachfrage nach dem Frühschwimmen gerecht zu werden, hat das Freizeitbad jetzt bereits ab 6.30 Uhr geöffnet.

Kinder können wieder planschen

Doch nicht nur Vereins- und Frühsportler kamen in den ersten Tagen durch die Tür. Auch die Familien freuten sich, ihre Kleinen wieder planschen lassen zu können. „Wir wollten nicht an den Strand, da der in diesen Tagen zu voll ist“, begründet Ilka Jäkel ihren Besuch. Gemeinsam mit Sohn Mik und Baby Kim ist sie mit ihrer Schwester Janka, die aus Dresden zu Besuch ist, in das Freizeitbad gekommen. Vor allem der Erstklässler sollte es endlich wieder genießen können, sich nach Herzenslust auszutoben. „Wir duschen dann nachher einfach zu Hause. Dafür, dass die Halle endlich wieder offen ist, nehmen wir das gerne in Kauf“, sagt die Greifswalderin.

Die Greifswalderin Ilka Jäkel möchte mit Baby Kim, Sohn Mik und Schwester Janka die Möglichkeit zum Wasserspaß im Freizeitbad nutzen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Schulschwimmen wird entzerrt

Die Schulklassen führen ihren Schwimmunterricht noch nicht nach dem gewohnten Plan aus. „Viele Schulen sind da noch eher verhalten und kommen nur mit jeder zweiten Klasse“, meint Andreas Lexow. So werden zu große Gruppen vermieden und die Klassen wechseln sich dann wochenweise mit dem Schwimmunterricht ab. Dabei ist es den Grundschülern dann jedoch gestattet, auch nach dem Schwimmen zu duschen. „Als Klassenverband gelten sie dann als eine Gruppe“, so Lexow. Ebenso dürfen Familienmitglieder auch gemeinsam mit mehr als zwei Personen in die Dusche.

Momentan freut sich der Geschäftsführer noch über das Strandwetter, um das Freizeitbad mit seinem Hygienekonzept keiner allzu großen Belastung auszusetzen. Auch der Wachdienst ist derzeit hier noch im Einsatz, um die Einhaltung zu abzusichern. Noch werden im Freizeitbad weniger Gäste als üblich gezählt. Steffen Richter hat bereits die ersten Tage der Wiedereröffnung genutzt und bringt nun auch Tochter Emily wieder zum Vereinstraining. „Die Einschränkungen können wir akzeptieren, denn es geht um die Sicherheit aller. Für das Schwimmen nimmt man die gerne in Kauf“, sagt der Greifswalder.

Weiterhin nicht nutzbar bleibt vorerst der Saunabereich. Hier wird weiter umgebaut. Eine Öffnung ist für Mitte September avisiert.

Von Wenke Büssow-Krämer