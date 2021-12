Greifswald

Plantschen, Baden, Rutschen, Schwitzen in der Sauna und Spielen auf dem Abenteuerspielplatz – all das ist im Freizeitbad Greifswald ab Mittwoch nicht mehr möglich. Wie die Stadtwerke als Betreiber des Spaßbades mitteilen, schließt bis auf Weiteres der gesamte Freizeit- und Wellnessbereich.

Geöffnet bleiben jedoch von Montag bis Freitag das Sportbecken und das Variobecken für das Schul- und Vereinsschwimmen. Auch private Schwimmer können die beiden Becken nutzen, erklärt Unternehmenssprecherin Steffi Borkmann.

Besucherrückgang um mehr als die Hälfte

Grund für diese Maßnahme ist der dramatische Rückgang der Besucherzahlen. Laut Borkmann kamen bereits mit Einführung der 3G-Regelung Ende September rund 30 Prozent Gäste weniger. Seit vergangenem Donnerstag gilt aufgrund der neuen Corona-Landesverordnung im Freizeitbad die 2G-plus-Regel.

Das bedeutet: Es haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, die zusätzlich ein tagesaktuelles negatives Testzertifikat vorlegen können. Seitdem nutzen im Vergleich zu einem Normaljahr nur noch etwa 40 Prozent der Gäste das Freizeitbad.

Testzentrum Freizeitbad bleibt offen Das Testzentrum im Freizeitbad bleibt vorerst geöffnet. Besucher des Freizeitbades erhalten auch ohne Termin einen Test. Wer einen Test machen möchte, um das Zertifikat anderswo zu nutzen, muss vorab einen Termin vereinbaren unter www.corona-testzentrum-greifswald.de. Geöffnet ist von Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr.

Wirtschaftlich ist dies für das Tochterunternehmen der Stadt nicht mehr vertretbar. Geschäftsführer Andreas Lexow zieht die Reißleine: „Unter 2G plus wieder vollständig zu öffnen, halte ich wirtschaftlich für unvertretbar. Sollte der Landkreis sieben Tage am Stück rot sein, ist auch eine Zwangsschließung möglich. Wir müssen die Entwicklungen abwarten.“

Kommt eine Zwangsschließung?

Derzeit lässt sich lediglich sagen: Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass die Freizeitbäder wegen steigender Inzidenzen und zunehmender Hospitalisierungsrate komplett schließen müssen, als dass der Landkreis wieder die Warnstufe gelb erreicht. Dies wäre notwendig, damit die 2G-Regel entfällt.

Andreas Lexow ist Geschäftsführer des Freizeitbades Greifswald

Im Nachbarlandkreis Mecklenburgische Seenplatte sind die Freizeitbäder bereits geschlossen worden. Für diesen Schritt müssen zwei Dinge eintreten: Der Landkreis muss sich sieben Tage am Stück in der Coronawarnstufe Rot befinden und das Gesundheitsamt muss in Abstimmung mit dem Land, beispielsweise wegen einer hohen Hospitalisierungsrate, die Entscheidung über die Schließung treffen.

Schwimmlernkurse werden beendet

Deswegen lässt sich derzeit nicht abschätzen, wie lange der Schul- und Vereinssport noch erlaubt sein werden. Vorerst jedoch gilt: „Nach Absprache mit der Stadt können wir das Schul- und Vereinsschwimmen weiter anbieten. Unsere laufenden Kinderschwimmlernkurse werden wir auch zu Ende bringen. Weiterhin können das Früh-, das 90-Minuten Schwimmen und einige ausgewählte Kurse stattfinden“, sagt Lexow.

Die Öffnungszeiten werden ab Mittwoch reduziert: auf 6.30 Uhr bis 21 Uhr und am Freitag bis 20 Uhr. „Gerade mit Blick auf unsere treuen Kunden bedauern wir diesen Schritt sehr“, sagt Lexow und verweist auf die wirtschaftliche Notlage des Betriebes.

Ziel: 80 Prozent Energie einsparen durch Teilschließung

Die nun erfolgte Teilschließung soll zu einer erheblichen Kosteneinsparung führen. „Aus den beiden vorherigen Lockdowns wissen wir, dass wir bis zu 80 Prozent Energie einsparen können“, so Lexow weiter.

Zudem geht der überwiegende Teil der 42 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Dieser erhalten vom Staat 67 Prozent ihres durchschnittlichen Jahresgehaltes. „Wir stocken diesen Betrag gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst auf bis zu 95 Prozent auf“, erklärt Lexow.

Corona bringt massive zusätzliche Verluste

Die Betreibung des Greifswalder Freizeitbades ist grundsätzlich ein Minusgeschäft. Jährlich laufen etwa 1,5 Millionen Euro Verlust auf, die die Stadtwerke aus den Gewinnen in anderen Geschäftsbereichen kompensieren. Allerdings ist das Minus kein Greifswalder Phänomen. Spaßbäder lassen sich deutschlandweit nicht kostendeckend betreiben. Corona macht den Freizeitbädern finanziell nun zusätzlich deutlich zu schaffen.

Mit Start der Pandemie in Deutschland mussten die Freizeitbäder Anfang März 2020 schließen. Lediglich von Ende Juli bis Ende Oktober war ein normaler Freizeitbad- und Wellnessbetrieb möglich. Ab November war nur noch Schulschwimmen erlaubt. Anfang dieses Jahres bis Mitte Juni musste das Freizeitbad erneut schließen.

Die Höhe der Verluste lassen sich derzeit noch nicht abschätzen, sagt Lexow. Klar ist jedoch, dass die Schließung im Jahr 2020 zu 500 000 Euro zusätzlichem Verlust geführt haben, der nur teilweise durch staatliche Hilfsleistungen gedeckt wurde. Danach gab es keinerlei Unterstützung mehr für das Freizeitbad. „Beihilfen sind für Gesellschaften in kommunaler Trägerschaft derzeit ausgeschlossen“, bedauert Lexow.

Von Katharina Degrassi