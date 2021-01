Greifswald

Kann sich ein Jude jemals in Deutschland zu Hause fühlen und ist es möglich, sich als Deutscher stolz zu fühlen? Auch heute, über 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts, hochsensible Themen. Der Dokumentarfilm „Germans & Jews – Eine neue Perspektive“ (2016), der am Freitag im Rahmen einer Online-Filmvorführung durch das Koeppenhaus-Literaturzentrum und das Sozio-Kulturelle Zentrum St. Spiritus gezeigt wird, ist ein Plädoyer für den Dialog.

Zu Wort kommen unter anderem Persönlichkeiten, wie der verstorbene Holocaust-Historiker Fritz Stern, der deutsch-jüdische Schriftsteller Rafael Seligman oder der deutsche Musiker Herbert Grönemeyer. Für seien Regisseurin Janina Quint ist er noch immer so aktuell, wie vor fünf Jahren bei seiner Veröffentlichung: „Der Film zeigt, wie sich Deutschland aus einem Abgrund seiner Werte langsam, mit viel Mühe und politischem Fortune, in eine tolerante, demokratische Gesellschaft entwickelt hat. Seit dem Erscheinen des ,Germans & Jews’ kam Anfang 2016 in den USA auf den Markt und seitdem hat sich die Stimmung in Deutschland verändert. Antisemitische Gewalt steigt und öffentliche, antisemitische Propaganda fängt wieder Wählerstimmen. Und wieder fragen sich Juden, ob sie in Deutschland noch leben können.“

Die Filmvorführung um 20.00 Uhr ist ein kostenfreies Angebot im Rahmen der Gedenkveranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar, dem Tag der Befreiung der Überlebenden des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Den Zugangslink finden Sie am am Freitag online auf den Internetseiten der Veranstalter.

Von Alexander Kruggel