Freizeittipp rund um Greifswald: Auf Tour durch Kemnitz und Hanshagen

Greifswald/Kemnitz/Kemnitzerhagen/Hanshagen

Es ist eine angenehme Fahrt auf der Hauptfahrradachse vom Markt über die Pappelallee und durch die Hainstraße mit den letzten Gebäuden der berühmten Eldenaer Akademie. Weiter geht es nach Kemnitz bis zur Kirche.

Auf dem historischen Friedhof stehen Kalksteinstelen, die in den Jahrzehnten um 1800 als Grabsteine populär waren.

1634 wurde Kemnitz als Teil des Amtes Eldena Hochschulbesitz. 1743 leitete Prof. Andreas Mayer, der Architekt des Greifswalder Unihauptgebäudes, die Instandsetzung der im 30-jährigen Krieg schwer zerstörten Kirche. Ein bedeutender Universitätsbaumeister, Prof. Carl August Peter Menzel, war 1841/42 für den Bau des neugotischen Turmes verantwortlich. Mayer sorgte für eine neue Innenausstattung. Dazu gehört ein Kanzelaltar.

In der Kemnitzer Kirche. Im Chor steht der Kanzelaltar von Andreas Mayer. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Auf den Spuren der Romantiker

Unser Weg führt ein Stück zurück Richtung Greifswald. Am Hanshäger, hier Kemnitzer, Bach steht eine Gedenktafel. Friedrich August Klinkowström, Sohn des Ludwigsburger Gutsherren und Freund von Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge, wurde in der Kemnitzer Kirche getauft.

Klinkowström-Gedenktafel am Bach an der Route der norddeutschen Romantik Quelle: Eckhard Oberdörfer

Weiter geht es nach Kemnitzerhagen, dem nächsten früheren Universitätsdorf. Das wohl etwa 200 Jahre alte Pächterhaus präsentiert sich leider heute völlig schmucklos. An der dorthin führenden Allee steht ein ausschließlich aus ökologischen Materialien, vor allem Holz, errichtetes Wohnhaus, das 2019 einen Landesbaupreis gewann.

Wasser für das Kernkraftwerk

Am Ortsrand von Kemnitzerhagen wird der Bach aufgestaut. 1985 wurde diese Anlage in Betrieb genommen, ein schöner Teich. Das Wasser diente der Versorgung des Kernkraftwerkes Lubmin. Heute dient der Speicher dem Hochwasserschutz. Leider darf der Damm nicht betreten werden.

Historische Häuser am Fliederberg in Hanshagen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Unser Weg führt nun von der Allee zum Gutshaus Richtung Hanshagen über den Kemnitzer Weg nach Hanshagen. Dort biegen wir nach links in die Waldstraße ab. Lohnend ist ein Blick in die Straße Alter Fliederberg mit denkmalgeschützten, rohrgedeckten Häusern. Fliederberg war früher ein eigener Ort, 1800 wurden hier unter anderem Forstarbeiter und Handwerker angesiedelt.

Die Waldstraße führt Richtung Wassermühle, die durch den aufgestauten Hanshäger Bach betrieben wurde. Sie produzierte bis Mitte des 19. Jahrhunderts Papier für die Universität. Dank des Engagements des Medigreif-Geschäftsführers Klaus Schilling wurde ab 2010 eines der wertvollsten technischen Denkmale Vorpommerns vor dem Verfall gerettet. Aktuell werden Kauf- oder Pachtinteressenten gesucht.

Eines der bedeutendsten technischen Denkmale Vorpommerns

Das historische Gebäudeensemble mit dem Mühlenteich ist malerisch. Das hier endende, vom Hanshäger Bach geschaffene, etwa zwei Kilometer lange, kurvenreiche Durchbruchstal Heithörn ist Flächennaturdenkmal. Es beginnt südöstlich der Kirche, die später erreicht wird.

Die Mühle in Hanshagen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Don Quijote im Dorfzentrum

Über „Gang“, „An der Heithörn“, Querstraße und Neuer Fliederberg wird der Kreisverkehr mit in der Heimvolkshochschule Lubmin entstandenen Skulpturen erreicht, darunter der 2002 aufgestellte Don Quijote.

Don Quijote im Zentrum von Hanshagen Quelle: Eckhard Oberdörfer

In der Nähe steht die frühere Schule, heute unter anderem Feuerwehrhaus. Die einst populäre Gaststätte „Zur Scheune“ steht zum Verkauf. Von hier ist es nur ein kleines Stück zur Kirche, auch Hanshagen war seit 1634 Universitätsdorf. Auf der anderen Seite der Straße des Friedens steht das frühere, 1829 eingeweihte Pfarrhaus, heute ambulante Pflegeeinrichtung.

Im Umfeld der mittelalterlichen Kirche blieben Grabdenkmale des 19. Jahrhunderts erhalten, so gusseiserne Grabkreuze und steinerne Platten für Carl Johann und Michael Gudke, die 1818 verstarben. Eine weitere Platte ist Gustav Adolf Plath (1799–1837) gewidmet, dem das Gut in Karbow gehörte. Auf der Nordseite erinnert ein gusseisernes Kreuz an Theodor Ziemssen (1777 bis 1843).

Im Innern der Hanshäger Kirche mit Blick zum Quistorp-Altar Quelle: Eckhard Oberdörfer

Er war Pastor, Superintendent, Privatdozent in Greifswald, Ehrendoktor der Uni Rostock und Gründer einer Erziehungsanstalt nach Grundsätzen von Pestalozzi in Hanshagen. Dahinter steht das Holzkreuz für einen weiteren Hanshäger Pastor und Superintendenten, den 1951 verstorbenen Otto Pahlow.

Lehranstalt nach Grundsätzen von Pestalozzi

Auch das Hanshäger Gotteshaus ist eine offene Kirche. So kann man leicht die Ausstattung, wie den 1798 von Johann Gottfried Quistorp, dem ersten Lehrer Caspar David Friedrichs, geschaffenen Altaraufsatz, bewundern.

Grabstein auf dem Hanshäger Friedhof Quelle: Eckhard Oberdörfer

Noch einmal wird der Hanshäger Bach gequert, das Ende des Durchbruchtals ist erreicht. Am besten fährt man dann nicht die Straße des Friedens weiter, sondern durch die Untere Bachstraße zur Bundesstraße.

Die Grabsteine der Superintendenten auf dem Hanshäger Friedhof. Im Vordergrund das Grabkreuz von Ziemssen. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das hat den Vorteil, direkt den neuen Radweg Hanshagen-Diedrichshagen-Greifswald zu erreichen. Er konnte nicht weitergebaut werden, weil der Eigentümer das nötige Land nicht verkaufen wollte.

Von Eckhard Oberdörfer