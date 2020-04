Greifswald

Ein Mann chinesischer Herkunft ist Dienstagabend in Greifswald von zwei jungen Männern auf dem Fahrrad angesprochen und von einem der beiden bespuckt worden. Der Polizei zufolge habe der 31-Jährige das Gesagte des Jungen akustisch nicht verstanden.

Der Mann war am Abend auf der Anklamer Straße in Greifswald unterwegs, als zwei Unbekannte mit ihren Fahrrädern an ihm vorbei fuhren. Plötzlich habe sich einer der beiden zu ihm umgedreht und etwas gesagt, was er akustisch nicht verstanden habe und ihm unmittelbar ins Gesicht gespuckt. Die beiden Jugendlichen oder Heranwachsenden seien schnell mit ihren Rädern davon gefahren.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug das dunkelblonde Haar kurz bis mittellang. Bekleidet war er während der Tatzeit mit einer roten Jacke oder einem Kapuzenpullover. Er fuhr ein schwarzes Mountainbike.

Zeugen, die Hinweise zur Tat haben, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter der Telefonnummer 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle.

Fremdenfeindlichkeit als Motiv

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie verursachte die Tat enormen Ekel bei dem Mann. Er wird sich nach eigenen Angaben auf das Virus testen lassen. Auch Fremdenfeindlichkeit kann als Motiv nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

