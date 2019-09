Grimmen/ Greifswald

Ein besorgter Vater meldete sich am Donnerstagabend telefonisch in der Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG: Am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr wurde seine sechsjährige Tochter aus dem Raum Grimmen, sowie zwei Jungen im Alter von sechs und zehn Jahren am Greifswalder Busbahnhof Süd von einem unbekannten Mann mittleren Alters angesprochen.

„Wollt ihr mit mir ein Abenteuer erleben?“

Der Mann fragte die Kinder „ob sie schon einmal ein Abenteuer erlebt“ hätten und weiterhin: „Ob sie mal ein Abenteuer mit ihm erleben möchten?“ Die Kinder reagierten richtig und ließen sich auf kein weiteres Gespräch ein.

Der Mann habe dunkle Haare und eine grüne Jacke getragen. Der Vater wird eine Anzeige bei der Polizei erstatten und bittet andere Eltern, ihre Kinder eindringlich zu warnen.

Von Carolin Riemer