Greifswald/Anklam

Niedlicher Nachwuchs für Vorpommern-Greifswald: Lotte Hanni Behling wurde am 21. Juni in der Universitäts-Frauenklinik in Greifswald geboren. Um 7.52 Uhr war die Kleine da, 3160 Gramm (g) schwer und 47 Zentimeter (cm) groß. Daheim ist Lotte Hanni in Bahlm auf der Insel Usedom.

Ebenfalls am 21. Juni erblickte in Greifswald Leni Sophie Buß das Licht der Welt. Um 12.40 Uhr war es für das Mädchen (3140 g, 50 cm) so weit. Leni Sophie wächst in Greifswald auf.

Am frühen Morgen auf Erden begrüßt

In Sundhagen stieß man am 22. Juni auf die Ankunft von Marla Käthe an. Um 4.16 Uhr wurde das Mädchen in Greifswald geboren, 4360 g schwer und 53 cm groß.

Am 24. Juni hieß es um 22 Uhr in der Greifswalder Uni-Klinik „Hallo Baby“ für Hugo (3330 g, 49 cm). Der Junge lebt jetzt in Wolgast.

Am frühen Morgen, um 3.40 Uhr, wurde am 25. Juni in Greifswald Raysa Ioana auf Erden begrüßt. Das Mädchen brachte bei ihrer Geburt 2500 g auf die Waage und war 47 cm groß. In Greifswald wächst das Kind auch auf.

Dort ist jetzt auch der kleine Ward zuhause. Geburtstag des Jungen ist der 25. Juni. Um 10.41 Uhr kam er zur Welt mit einem Gewicht von 2770 g und einer Größe von 44 cm.

Erster Schrei kurz nach Mitternacht

Nachträglich mitgeteilt wurde die Geburt von Linus Bilow. Er feiert seinen Geburtstag künftig am 8. Juni. Der Junge (2315 g, 45 cm) erblickte um 0.04 Uhr in Greifswald das Licht der Welt. Linus wächst jetzt in Friedland auf.

Die Ameos Klinik in Anklam meldet drei neue Erdenbürger. Am 20. Juni kam hier um 11.20 Uhr Sophie Darmann (3140 g, 50 cm) auf die Welt. Sophie wächst in Benz auf.

In Ducherow freute man sich am 26. Juni über die Geburt von Finnlay Höll. Um 11.03 Uhr wurde der Junge (3600 g, 52 cm) im Anklamer Kreißsaal begrüßt.

Der nun jüngste Einwohner von Ferdinandshof kam ebenfalls am 26. Juni in Anklam auf die Welt. Um 15.40 Uhr wurde hier Lio Sydow geboren (3480 g, 52 cm).

Von Detlef Lübcke