Freundin über Tschernobyl-Trip ihres Partners: „Er ist gesund, das ist die Hauptsache“

„Flo leuchtet nicht im Dunkeln und er ist auch nicht mit zusätzlichen Gliedmaßen nach Hause gekommen. Das ist die Hauptsache“, scherzt Jacqueline Eckroth. Doch an den Gedanken, ihren Freund Florian Köster nach Tschernobyl reisen zu lassen, musste sich die Greifswalderin erst gewöhnen. „Als Flo mir erzählt hat, dass er mit seinen Freunden nach Prypjat reisen will, blieb mein Herz fast stehen“, gibt Jacqueline zu, „dabei finde ich das Thema selbst total interessant.“

Schließlich habe sie auf die Vernunft ihres Freundes vertraut und Recht behalten: „Er hat sich jeden Tag gemeldet und gesagt, dass es ihm gut geht. Flo hat auch erzählt, dass der Strahlungsmesser im Flugzeug einen viel höheren Wert angezeigt hat als in Prypjat“, erzählt sie, „Am Ende habe ich mir mehr Sorgen darum gemacht, dass der ‚Männertrip’ ausartet, als dass ihm ernsthaft etwas passiert.“

Greifswalder reist nach Prypjat: Bilder aus der Todeszone von Tschernobyl

„Strahlung kann man nicht sehen – das macht sie so bedrohlich“

Der 30-Jährigen, die wie ihr Partner in einer Apotheke arbeitet, kommen ihre Vorbehalte inzwischen wie irrationale Hirngespinste vor. Doch selbst jetzt, nachdem Florian wieder sicher gelandet ist, bleibt ein Rest des mulmigen Gefühls zurück: „Ich glaube, was radioaktive Strahlung so bedrohlich wirken lässt, ist die Tatsache, dass man sie nicht anfassen – ohne Hilfsmittel auch gar nicht sichtbar machen kann“, beschreibt Jacqueline.

Doch bis jetzt sei ja alles in Ordnung. Trotzdem kommt für sie selbst ein Abenteuerurlaub erst einmal nicht in Betracht: „Ich würde lieber einen Wellnessurlaub machen. Ausschlafen, Spa, leckeres Essen - zurzeit esse ich manchmal der Einfachheit halber die Reste, die Victoria übrig lässt“, erzählt die Greifswalderin, während sie die gemeinsame, 11 Monate alte Tochter füttert.

Von Alexander Kruggel