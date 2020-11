Fridays For Future-Aktivisten protestieren gegen Banken

Greifswald

An die 60 Aktivisten der Fridays For Future-Bewegung trafen sich am Weltspartag in Greifswald zu einer Fahrraddemo, um gegen klimaschädliche Investitionen der Banken aufmerksam zu machen. Den Weltspartag am 30. Oktober nutzen Geldinstitute in aller Regel, um Kinder zu motivieren, ihr Erspartes anzulegen. „Aber aktuell wäre es ein wirklich notwendiges Geschenk der Banken an die Kinder, zuzusichern, dass sie alles dafür tun, das Pariser Klimaziel nicht zu verfehlen und die hemmungslose Aufrüstung zu stoppen“, so ein Redner. Statt ihr Kapital in die Rüstungs- und Kohleindustrie zu investieren, sollten besser nachhaltige und soziale Unternehmen unterstützt werden, lautete eine Forderung. Das dies gehe, zeigten Banken wie die GLS, Triodos Bank sowie die Umwelt- und Ethikbank.

Von OZ