Fridays for Future Greifswald zieht mit Fahrrädern durch die Stadt

Mit einem Aufruf zu einer Fahrraddemonstration für mehr Umweltschutz setzte die Bewegung Fridays for Future ihre Aktivität in Greifswald fort. Rund 50 Personen fuhren auf ihren Rädern vom Mühlentor über den Bahnhof, die Gützkower Landstraße, die Schönwalder Landstraße und die Anklamer Straße zurück zum Mühlentor.

Die radelnden Demonstranten wurden im fließenden Straßenverkehr von der Polizei mit je einem Fahrzeug vor und hinter der Radgruppe begleitet.

Lob für Stadtwerke Greifswald

Redner Fiedje (21) lobte vor der Abfahrt die Stadtwerke Greifswald für Bemühungen, die städtische Busflotte mit Erdgas CO2-neutral aufzustellen und damit Alternativen zu kohlestoffdioxid-intensiven Energieformen zu unterstützen. Allerdings lägen Maßnahmen wie der Bau von Fotovoltaikanlagen mehrere Jahre zurück; mehr Engagement sei nötig.

Kritik erntete der Bau der Pipeline „ Nordstream 2“, die Erdgas aus Russland über Lubmin nach Europa bringen soll. „Wir brauchen kein weiteres Erdgas. Mit der Pipeline macht man sich von Russland abhängig. Naturschutzbelange in der Ostsee sind weiter ungeklärt“, sagte der Sprecher.

Globaler Klimastreik am 25. September

Florian Just (21), Mitglied der Organisationsgruppe, wies auf Verbesserungsmöglichkeiten in der Fahrradfreundlichkeit, dem öffentlichen Personennahverkehr und der Müllvermeidung in der Stadt hin.

Nach Einschränkungen in der Coronakrise nimmt die globale Umweltbewegung wieder Fahrt auf und plant für den 25. September einen weltweiten Klimastreik. Zuletzt war der globale Streik wegen der Pandemie ins Internet verlegt worden.

Von Christopher Gottschalk