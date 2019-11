Hunderte Menschen gingen bei Fridays for Future in Greifswald für eine nachhaltige Klimapolitik auf die Straße. Zu diesem Anlass gab es eine Andacht in der Jacobikirche und ein Protestbaden im Fischerbrunnen. Die Anliegen der Demonstranten sind deutlich.

Etwa 330 Demonstranten nahmen am vierten globalen Klimastreik von Fridays for Future in Greifswald teil. Sie zogen über den Hansering in die Innenstadt. Quelle: Flemming Goldbecher