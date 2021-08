„Fridays for Future“ begrüßt Solarthermie in Greifswald, aber...

Greifswald

Erneut rief die Klimabewegung „Fridays for Future“ zu einer Protestaktion in der Hansestadt auf. Rund 70 Aktivisten folgten dem Aufruf am Freitag. Beginnend am Bahnhof ging es bei der Laufdemonstration vorbei am Karl-Marx-Platz durch die Innenstadt bis zum Mühlentor.

Die Bewegung setzt sich seit mehreren Jahren für eine bessere Klimapolitik ein. Zwar sei in Greifswald in dieser Woche mit Baubeginn des größten Solarthermiefelds Deutschlands ein wichtiger Schritt erfolgt, sagte Fiedje Moritz von Greifswalder Fridays-for-Future-Ortsgruppe während der Demonstration. „Aber es ist kein Grund für eine Beweihräucherung, wenn nicht alle mitziehen“, so der 22-Jährige, der mit dieser Aussage auf das Pariser Klimaabkommen anspielte.

Ziel das Abkommens ist es, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. 197 Vertragspartner schlossen sich dem Abkommen an. Aufsehen erregten 2017 die USA, nachdem der ehemalige US-Präsident bei den Vereinten Nationen den Austritt erklärte. Unter dem amtierenden Präsidenten Joe Biden sind die Vereinigten Staaten seit diesem Jahr wieder Mitglied.

Von chl