Friedlicher Protest gegen die NPD in Greifswald: Polizei und Aktionsbündnis ziehen positive Bilanz

Jubel, Tanz und Ausgelassenheit – so endet am Sonnabend nach mehreren Stunden der bunte Protest gegen die rechtsextreme NPD. „Einen herzlichen Dank an all die Greifswalder und Greifswalderinnen, die verhinderten, dass die NPD wie geplant durch Greifswald laufen konnte“, sagt Gregor Kochhan, Sprecher des Bündnisses „Greifswald für alle“. Mit Blockaden auf der Europakreuzung, Am Mühlentor, in der Fleischer- und der Stephanistraße ist es den Teilnehmern der Gegendemonstration gelungen, den Umzug der rechtsextremen NPD am Sonnabendnachmittag zu stoppen und zum Umkehren zu zwingen.

Die Greifswalder Studentin Luca (Mitte) tanzt ausgelassen mit ihren Freunden, als es gelungen ist, den Umzug der NPD zu stoppen. „Ich bin heute hier, damit die NPD weiß, dass wir hier sind und dass wir mehr sind und dass wir es nicht zulassen, dass ihre menschenverachtende Meinung Überhand nimmt.“ Quelle: Katharina Degrassi

Die Polizei gibt die Teilnehmerzahl auf der NPD-Seite mit 170 an. Etwa 80 angereiste Anhänger der rechtsextremen Partei dürfen an der Demo nicht teilnehmen, weil sie aus anderen Bundesländern (Berlin, Brandenburg) angereist waren, was wegen der coronabedingten Maßnahmen derzeit nicht erlaubt ist.

Anhänger der rechtsextremen NPD bewegen sich mit starker Polizeipräsenz durch die Bahnhofstraße Richtung Europakreuzung. Quelle: Stefan Sauer / dpa

Der Polizeibericht spricht von etwa 1000 Demonstranten, die am Sonnabend friedlich die Europakreuzung stürmen, um den Umzug der rechtsextremen NPD zu stoppen. Das Bündnis „Greifswald für alle“ spricht insgesamt von weit mehr als 1000 Teilnehmern. Eine Schätzung ist schwierig, weil sich die Teilnehmer viel zwischen den einzelnen Mahnwachen bewegt haben und jeweils dorthin gegangen sind, wo die nächste Störaktion stattfinden sollte. Bereits um 12 Uhr hatte eine Friedensandacht in der Kirche St. Jakobi mit 100 Teilnehmern stattgefunden. Bischof Tilman Jeremias sagt in seiner Predigt: „Wir brauchen Solidarität, die sich an den Bedürfnissen der Schwächsten ausrichtet. Das können wir nur gemeinsam meistern, nicht auf Kosten anderer.“

Etliche Institutionen organisieren Mahnwachen

„Ich bin total froh, dass auch in dieser schwierigen Pandemiesituation so viele Menschen gekommen sind und dass das Bewusstsein bei den Greifswaldern so groß ist, dass es wichtig ist, der NPD entgegenzutreten“, sagt Mitorganisatorin Anne Wolf, die betont, wie viele Greifswalder Institutionen, Vereine und Menschen sich am Gelingen der Protestaktionen schon im Vorfeld beteiligt haben. „Ich bin auch sehr froh darüber, dass sich alle daran gehalten haben, Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, während das auf der anderen Seite nicht der Fall ist“, sagt Wolf weiter. Das zeige, mit welcher Ernsthaftigkeit die Greifswalder gut aufeinander aufpassen.

Auch die Greifswalder Studentin Greta Franke (24) hatte zunächst Bedenken, ob es wegen der hohen Corona-Infiziertenzahlen ratsam sei, an einer solch großen Veranstaltung teilzunehmen. „Aber hier sind alle solidarisch und tragen Maske“, sagt die Studentin erfreut. Unter weiter: „Es ist wichtig, dass wir heute zeigen, dass wir mehr sind, dass es normal ist, gegen Nazis zu sein.“

„Alle hassen Nazis“ ist die klare Botschaft dieser drei Greifswalder Studentinnen. Quelle: Katharina Degrassi

Polizeibilanz: Kaum Zwischenfälle

Die Polizei zieht nach dem Demotag eine positive Bilanz. „Die Hansestadt Greifswald hat gezeigt, dass sie weitestgehend störungsfrei einen bunten, fröhlichen Protest organisieren kann“, sagt Polizeidirektor Gunnar Mächler. Nahe des Hanserings seien vier Personen der NPD-Versammlung angegriffen worden. Zudem haben die Beamten drei Platzverweise erteilt.

OB lobt weltoffenes Greifswald

Auf dem Carl-Paepke-Platz gegenüber vom Bahnhof hatten sich bereits am Vormittag 400 Gegendemonstranten eingefunden, die sich gegen Fremdenfeindlichkeit und für ein weltoffenes Greifswald positionieren. Mit dabei ist Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Greifswald ist eine Stadt der Gastfreundschaft. Wir freuen uns, wenn Menschen zu uns kommen, egal ob aus beruflichen Gründen, aus Gründen der Bildung, weil sie hier die Liebe gefunden haben oder Schutz suchen vor Verfolgung. Jeder ist uns willkommen. Wir unterscheiden nicht nach Hautfarbe, nach Religion, Sprache, sexueller Identität“, sagt Fassbinder am Mikro unter dem Applaus hunderter Menschen.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) während der Friedensandacht in der Jakobikirche in Greifswald. Quelle: Katharina Degrassi

Um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen, ist auch der ehemalige Oberbürgermeister Arthur König (CDU) mit seiner Frau Elke gekommen. Als die NPD das letzte Mal durch Greifswald marschiert ist, war König noch Chef im Rathaus. „Vor zehn Jahren gab es eine große Gegendemo. Da sind wir in der ersten Reihe mitgegangen“, blickt König zurück.

Der ehemalige OB Arthur König mit seiner Frau Elke. „Bei der letzten NPD vor zehn Jahren in Greifswald sind wir in der ersten Reihe bei der Gegendemonstration marschiert. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, diesmal wieder mit dabei zu sein“, sagt Arthur König. Quelle: Katharina Degrassi

Auch Mitorganisatorin Anne Wolf erinnert sich noch gut an die letzten beiden NPD-Aufmärsche in Greifswald vor zehn und vor 20 Jahren. Damals habe es auf der Seite der Gegendemonstranten 3000 und 7000 Teilnehmer gegeben. „Dass es mittlerweile weniger sind, zeigt auch, wie bedeutungslos die NPD geworden ist und dass sie ein Relikt der Vergangenheit ist“, so Wolf weiter.

Jubel über gestoppte Nazi-Demo

Die Polizei stoppt den NPD-Umzug schließlich in der Goethestraße. Blockiert waren zudem weitere Straße, über die die Demonstration hätte ausweichen können. Deswegen entschied die Polizei schließlich, die NPD-Demo umkehren zu lassen. Die Nachricht wird unter den Gegendemonstranten mit breitem Jubel aufgenommen. An verschiedenen Stellen auf dem Wall tanzen die Anhänger eines bunten Greifswald ausgelassen. Nach dem Ende der rechtsextremen Demo gab es einen Umzug der Antifa mit 400 Teilnehmern durch die Hansestadt. Bis in die Abendstunden hinein kam es deswegen die Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet.

