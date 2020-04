Da aufgrund der Corona-Pandemie keine Präsenzsitzungen der Kommunalpolitik stattfinden, will die Greifswalder Bürgerschaft im Umlaufverfahren wichtige Beschlüsse fassen. Mit Videochats diskutieren die Fraktionen Themen, die Abstimmung erfolgt am 22. April, die Auswertung der Abstimmungsergebnisse am Tag darauf.