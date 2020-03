Frische Wurst- und Fleischwaren für die Insel online von Fischer’s 

Insel Usedom/Wolgast

Die Fleisch- und Wurstwaren Fischer´s auf der Insel Usedom bieten ab sofort ihre Waren auch online an. „Da wir das Glück haben, unsere Läden für unsere Kunden geöffnet lassen zu dürfen, wollen wir auch unseren Beitrag leisten und Inselbewohnern anbieten, unsere frische Ware aus der hauseigenen Produktionsstätte in Wolgast direkt nach Hause zu liefern“, heißt es aus dem Unternehmen. Die Produktauswahl, bestehend aus Fleisch-, Schinken-, Käse- und Wurstwaren sowie zahlreiche Feinkostprodukten und traditionellen Speisen, erfolgt über den Onlineshop ab einem Bestellwert von 50 Euro ohne einen weiteren Lieferzuschlag dreimal pro Woche: Montag, Mittwoch und Freitag. Gerne können sich unsere Kunden auch in den Filialen informieren und ihre Bestellung abgeben.

Inselpaket Abo: Geplant ist auch eine „Fischer´s Tüte“ für Kunden, die das Haus aktuell nicht verlassen wollen oder krank sind. Sie haben so die Möglichkeit, ihr individuelles „Home-Care-Paket“ für die kommenden Wochen zu abonnieren. Zunächst wollen wir diesen Service für vier Wochen testen und ab einem Bestellwert von drei Produkten pro Haushalt ermöglichen.

Die Kunden können sich ab Montag in den Filialen Koserow, Trassenheide, Usedom und Wolgast sowie per Mail mit der Adresse kontakt@fischers-ostsee.de oder über den Onlineshop www.fischers-ostsee.de für das Inselpaket eintragen, um wöchentliche Lieferungen zu erhalten.

Backboot liefert auch in Nachbarorte

Die Bäckerei „ Backboot“ in Zinnowitz von Dirk Packmohr fährt ab einem Bestellwert von 7,50 Euro Ware zum Kunden – ohne einen Lieferaufpreis. Im Angebot sind ein eingeschränktes Sortiment an Brot, Brötchen, Handstücken und Kuchen. Wenn die Bestellungen bis 17 Uhr am Vortag bei Backboot unter Telefon 038377/37575 eingegangen sind, wird am Tag darauf geliefert. Beliefert werden Zinnowitz, Zempin, Neuendorf und Trassenheide.

Von Cornelia Meerkatz