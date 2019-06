Greifswald

Für einige ist es ein festes Ritual, für andere ein netter Tagesausflug: Das Mühlenfest in Eldena, jedes Jahr am Pfingstmontag. Mit Live-Musik und kleinem Handwerkermarkt an der Bockwindmühle gab es aber auch noch mehr zu feiern: Der Mühlenverein in Eldena wurde vor wenigen Tagen 25 Jahre alt.

„Wir können auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken“, freute sich der Vizechef des Mühlenvereins, Martin Dannenberg. 1972 fiel die 1934 geschlossene Mühle nach vielen ungenutzten Jahren in sich zusammen. Nach der Gründung des Mühlenvereins wurde die Bockwindmühle, die 1533 erstmals erwähnt wurde, wieder hergerichtet.

Doch auch die Instandhaltung koste Geld, sagte Dannenberg. „Die Treppe und die dünnen Mühlenblätter müssen erneuert werden.“ Dafür wurden dem Verein 19 600 Euro vom MV-Strategiefonds zur Verfügung gestellt. Direkt nach dem Mühlenfest sollen die Arbeiten beginnen. „Die Mühlenbaufirma Zecher aus Boizenburg (Elbe) wird die Mühle wieder herrichten“, sagte Martin Dannenberg. „Im Herbst wollen wir schon damit fertig sein.“

Mandy Pohlmann besuchte mit ihrer Tochter zum ersten Mal das Mühlenfest. „Die Mühle ist sehr liebevoll hergerichtet“, sagte die Mutter. „Ich hoffe, dass sich die Ehrenamtlichen des Mühlenvereins noch lange für den Erhalt der Mühle einsetzen.“ Dass es viele Angebote für die Kleinsten gab, fand die junge Familie ganz besonders toll. Liselotte Vitz ist jedes Jahr an der Mühle dabei. „Es ist eine tolle Würdigung für den Verein, dass jedes Jahr so viele Leute kommen“, sagt sie.

Stefanie Ploch